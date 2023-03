È tempo di aggiornamenti e novità in casa WhatsApp: dopo aver visto nella giornata di ieri l’introduzione nella versione beta per iOS di un’opzione in grado di rendere i sondaggi più veritieri, il team di sviluppo dell’applicazione ha avviato il rilascio della suddetta funzione anche sulla controparte per Android e ha annunciato il lancio di una chat ufficiale attraverso la quale comunicare le ultime novità dell’app e offrire agli utenti trucchi e suggerimenti per arricchire la propria esperienza sul popolare servizio di messaggistica.

I sondaggi si fanno più veritieri sulla versione Beta dell’app per Android

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di come, sulla versione 2.23.6.16 di WhatsApp Beta per Android, il team di sviluppo dell’app di messaggistica di proprietà di Meta fosse al lavoro sull’introduzione di un’opzione in grado di limitare i sondaggi a una sola risposta per persona al fine di ottenere risultati più precisi e affidabili.

Ebbene, a un giorno di distanza dall’introduzione di tale funzione sulla versione beta dell’app per iOS, la nuova versione (2.23.7.4) di WhatsApp Beta per Android si appresta ad accogliere la medesima novità.

Come evidenziato dagli screenshot di seguito, l’implementazione della funzione di cui sopra avverrà in maniera pressoché speculare alla controparte su iOS: nella pagina dedicata alla creazione di un sondaggio apparirà, sotto forma di toggle, l’opzione relativa che consentirà di limitare gli utenti a una sola risposta. Peraltro, l’opzione è attivabile solo nella sezione di creazione del sondaggio e non sarà modificabile una volta creato.

Per quanto concerne Android, la suddetta versione porta in dote i consueti bug fix tra cui la correzione di un bug che causava il crash dell’applicazione in fase di apertura.

Qualora voleste provare le versioni più recenti di WhatsApp Beta per Android sarà possibile farlo attraverso il Google Play Store, previa iscrizione al canale di beta testing, disponibile a questo link.

Una soluzione alternativa all’iscrizione al programma di beta è l’installazione manuale dei relativi file APK, disponibili sul portale APK Mirror (trovate la pagina dedicata al seguente link).

WhatsApp lancia la propria chat ufficiale sull’app

Come anticipato, WhatsApp ha annunciato il lancio della propria chat ufficiale attraverso la quale offrire agli utenti suggerimenti, consigli di utilizzo e comunicare in maniera più efficace le ultime novità dell’applicazione.

La funzione era in fase di test da alcune settimane sulla versione 2.22.17.10 di WhatsApp Beta per Android e la sua controparte iOS (versione 22.20.0.71). Ebbene, l’azienda ne ha annunciato il rilascio ufficiale della versione stabile per entrambi i sistemi operativi.

È un modello che, di fatto, riprende a piene mani quello di Telegram la cui conversazione ufficiale assolve lo stesso compito in maniera discreta ed efficace grazie alla possibilità di silenziare, bloccare o cancellare la stessa chat. La versione di WhatsApp punta ad adottare lo stesso comportamento poco invadente offrendo le stesse opzioni.

Peraltro, la conversazione sarà facilmente identificabile grazie a un badge di verifica, strumento salito alla ribalta sulle piattaforme social negli ultimi mesi, di colore verde accanto al nome della stessa al fine di scongiurare tentativi di phishing o semplici parodie.

In aggiunta, la chat offrirà link diretti a sezioni del blog di WhatsApp quali FAQ e termini e condizioni di servizio.

Attualmente la funzione è in fase di rilascio graduale a un numero di utenti selezionato casualmente ma destinato a crescere nel corso delle prossime settimane.

