La notizia del giorno relativa a WhatsApp è certamente quella dei malfunzionamenti che in mattinata hanno messo al tappeto il servizio di messaggistica istantanea facente capo a Meta ma, mentre la situazione sta tornando progressivamente alla normalità — a partire dagli utenti standard, quelli Business sembrano avere ancora problemi —, c’è anche un nuovo aggiornamento di WhatsApp Beta per Android da andare a conoscere: il Google Play Beta Program ha accolto la versione 2.22.23.14. Se state leggendo queste righe e vi è sorta la curiosità circa le novità introdotte dall’update, sappiate che questa volta rimarrete delusi: non c’è alcuna nuova funzione già disponibile, ma soltanto anticipazioni su una schermata di log out dedicata alla funzione multi-dispositivo che verrà introdotta con una futura versione dell’app.

WhatsApp Beta per Android 2.22.23.14: le novità dell’aggiornamento

Poco più di un mese fa, alcuni fortunati utenti di WhatsApp Beta per Android avevano visto spuntare una grossa novità in tema di utilizzo multi-dispositivo: la possibilità di collegare un tablet Android al proprio account WhatsApp esistente. La funzione in discorso non è ancora diffusa neppure tra i beta tester, ma è certamente di grande interesse e il team di sviluppo del servizio di messaggistica sta continuando a lavorarci.

In particolare, l’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta per Android alla versione 2.22.23.14 reca tracce di lavori in corso sulla schermata di log out: quale che sia la causa, un dispositivo in uso potrebbe essere disconnesso dall’account WhatsApp ed è proprio su questo profilo che si sta lavorando. Come potete vedere dallo screenshot riportato di seguito, la nuova schermata in discorso fa la propria comparsa nel momento in cui avviene il log-out da WhatsApp per vari possibili motivi:

l’utente decide di effettuare manualmente la disconnessione dell’app da un dispositivo secondario (come può essere un tablet) entrando in “Impostazioni > Account > Log out”;

l’utente decide di chiudere la sessione aperta sul dispositivo secondario dallo smartphone aprendo il menu, entrando in “Dispositivi collegati”, selezionando il dispositivo desiderato e poi “Disconnetti”;

l’utente cambia il proprio numero di telefono entrando in “Impostazioni > Account > Cambia numero”.

A questi tre motivi frutto di una scelta consapevole dell’utente se ne aggiunge un quarto in cui l’utente non prende alcuna decisione: il dispositivo potrebbe essere disconnesso dall’account WhatsApp in presenza di qualsivoglia problema tecnico.

In tutti questi casi, la conclusione è analoga: il dispositivo viene disconnesso dall’account WhatsApp e, ai fini dell’utilizzo del servizio, si rende necessario effettuare nuovamente il log in. La nuova schermata mostrata dallo screenshot serve esattamente a questo: basta un tap sul tasto “Continue” per riprendere ad utilizzare WhatsApp sul dispositivo.

Questa nuova schermata per il log out va contestualizzata in una funzione attualmente in fase di sviluppo, che verrà resa disponibile per gli utenti del ramo beta con un futuro aggiornamento dell’applicazione. Nel momento in cui scriviamo, dunque, la novità non è ancora disponibile per nessun utente.

Come aggiornare WhatsApp per Android e iscriversi al programma Beta

