Se volete rendere smart la vostra TV oppure non siete soddisfatti delle app messe a disposizione dalla smart TV, potete dare un’occhiata all’offerta riguardante Xiaomi TV Stick 4K, un prodotto con Android TV pensato per lo streaming: vediamo come approfittare di un generoso sconto.

Xiaomi TV Stick 4K è in offerta a meno di 40 euro

Xiaomi TV Stick 4K è un dongle HDMI simile al celebre Amazon Fire TV Stick: basta collegarlo alla vostra TV, o anche a un monitor o a uno speaker dotato di HDMI per avere a disposizione i contenuti dei principali servizi di streaming video e musicale ai quali siete abbonati. Può rivelarsi particolarmente utile se possedete una TV non smart oppure se volete dare una rinfrescata alla componente intelligente, non sempre impeccabile nelle smart TV con qualche annetto sulle spalle.

A livello hardware offre un processore quad-core, che si affianca a 2 GB di RAM e 8 GB di memoria interna, connettività Bluetooth 5.0, Wi-Fi dual band, HDMI e micro-USB. Presenti il supporto AV1 e alla risoluzione 4K a 60 fps. Il sistema operativo è Android TV, quindi potete scaricare tante app per sfruttare i servizi di streaming: potete fruire dei contenuti di Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube, Spotify e di tanti altri. Non mancano il supporto a Dolby Atmos, Dolby Vision e a Google Assistant. Incluso nella confezione c’è il telecomando a infrarossi con un paio di collegamenti rapidi e i pulsanti per Google Assistant, la navigazione nei menu e non solo.

Xiaomi TV Stick 4K è stato lanciato al prezzo consigliato di 69,99 euro, ma ora potete acquistarlo in offerta su eBay a 39,99 euro con spedizione inclusa. Il venditore offre circa 170.000 feedback positivi, la possibilità di pagare tramite PayPal e le garanzie del servizio eBay Premium. Se siete interessati potete seguire il link qui in basso:

Acquista Xiaomi TV Stick 4K in offerta

Potrebbe interessarti: Migliori smartphone Android