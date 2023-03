Nella mattinata italiana, il produttore cinese HUAWEI ha presentato ufficialmente, per il momento sul mercato di casa, i nuovi smartphone flagship della gamma HUAWEI P60, eredi dei modelli presentati nel luglio del 2021.

La gamma si compone di tre modelli molto simili tra loro, P60, P60 Pro e P60 Art, ma solo il modello Pro (quello di mezzo anche specifiche alla mano) arriverà presto anche dalle nostre parti, in compagnia del nuovo pieghevole HUAWEI Mate X3.

La serie HUAWEI P60 è ufficiale in Cina

Dopo un anno e mezzo di pausa, HUAWEI è tornata ad aggiornare la propria gamma di smartphone della serie P, presentando i tre nuovi HUAWEI P60, P60 Pro e P60 Art.

Si tratta di tre smartphone molto simili tra loro, sia dal punto di vista estetico (P60 e P60 Pro sono pressoché identici, mentre P60 Art si discosta leggermente sulla parte posteriore) e dimensionale che dal punto di vista delle specifiche tecniche.

Il modello che ci interessa più da vicino tra i tre esponenti della nuova serie è indubbiamente HUAWEI P60 Pro che, nonostante non sia il modello di punta tra i tre (questo ruolo spetta a P60 Art, per certi versi il vero innovatore del lotto), sarà l’unico ad arrivare in Italia.

HUAWEI P60 Pro arriverà presto anche in Italia

Partiamo proprio da HUAWEI P60 Pro, smartphone che il colosso cinese presenterà in Italia il prossimo 9 maggio e che vuole porsi come “il nuovo top di gamma con comparto fotografico all’avanguardia, che realizzerà il sogno di tutti gli appassionati di fotografia che nei propri scatti desiderano catturare dettagli da diverse distanze e angolature e in ogni condizione di luce”.

Design, display e comparto multimediale

Dal punto di vista realizzativo, ci troviamo di fronte ad uno smartphone Ultra-Premium, caratterizzato dalla certificazione IP68 e realizzato con vetro anteriormente e posteriormente (rifinito in modo da non trattenere le impronte) e metallo per il frame laterale (che è grigio chiaro per bianco e viola e grigio scuro per verde e nero).

Sulla parte anteriore, HUAWEI P60 Pro è dominato da un ampio display OLED LTPO curvo su tutti e quattro i bordi (per questo le cornici sono ridotte all’osso). Il pannello, che offre risoluzione 1220 x 2700 pixel, frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz, frequenza di campionamento del tocco a 1440 Hz, regolazione della luminosità (PWM Dimming) a 1440 Hz, ha ricevuto una doppia certificazione dall’ente TÜV Rheinland. Il lettore delle impronte digitali è ottico e posto sotto al display.

All’interno di un foro circolare, centrato nella parte alta del display, è presente un sensore ultra-grandangolare da 13 megapixel, ottimo per scattare i selfie di gruppo. A proposito di comparto fotografico, come sottolineato dalla stessa HUAWEI, è proprio questo il pezzo forte dello smartphone.

Spostandoci al posteriore, all’interno di un’isola rettangolare, divisa in due da un grosso oblò circolare, sono collocati i tre sensori che compongono il comparto fotografico principale, spinto al massimo grazie al know-how crescente del dipartimento HUAWEI XMAGE, nato in seguito al divorzio dalla tedesca Leica, passata ai concorrenti di Xiaomi dallo scorso anno.

Il sensore principale è un RYYB da 48 megapixel con apertura variabile a 10 step (escursione da f/1.4 a f/4.0, come sul cugino Mate 50 Pro), stabilizzato otticamente e potenziato dall’adozione di lenti ad alta trasmittanza e dal nuovo motore di texture AI HUAWEI XD Fusion Pro che migliora la resa in condizioni di scarsa illuminazione.

Ad affiancare il sensore principale, troviamo un sensore ultra-grandangolare da 13 megapixel e un teleobiettivo periscopico da 48 megapixel, stabilizzato otticamente, che consente di raggiungere uno zoom ottico 3.5x e di spingersi fino al 100x con lo zoom digitale (addirittura in HUAWEI parlano di 200x). Chiude il comparto multimediale l’audio stereo con tecnologia HUAWEI Histen che pompa attraverso due speaker (bordo inferiore e capsula auricolare).

Prestazioni, batteria e sistema operativo

Dal punto di vista delle prestazioni, HUAWEI paga ancora una volta lo scotto del ban inflitto dal governo statunitense. Anche HUAWEI P60 Pro (come tutti i modelli della gamma), devono rinunciare al supporto alle reti 5G e si “accontentano” della versione 4G dell’ottimo (ma non più recentissimo) Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, affiancato da 256 o 512 GB di spazio di archiviazione, espandibile tramite scheda di memoria proprietaria (Nano Memory) fino a 256 GB.

Per quanto concerne la connettività, al netto della suddetta mancanza, lo smartphone può contare sul supporto a Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, porta IR, NFC, GPS dual-band e offre una porta USB Type-C (3.1 Gen 1), utile per lo scambio dei dati e per la ricarica dello smartphone. A tal proposito, HUAWEI P60 Pro ospita una batteria da 4815 mAh e supporta la ricarica rapida cablata a 88 W e la ricarica wireless rapida a 50 W.

Chiude il pacchetto il sistema operativo che è HarmonyOS nella più recente versione 3.1: quando arriverà in Italia, vi sarà il passaggio alla EMUI ma, in ogni caso, non vi saranno i Google Play Services; d’altronde, ormai, i HUAWEI Mobile Services hanno raggiunto un certo livello di maturità.

Scheda tecnica completa

Di seguito, riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo HUAWEI P60 Pro.

Dimensioni: 161 x 74,5 x 8,3 mm

x x Peso: 200 grammi

Certificazione: IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

(resistenza ad acqua e polvere) Display: LTPO OLED da 6,67 pollici curvo su tutti e quattro i bordi Risoluzione 1220 x 2700 pixel Frequenza di aggiornamento: variabile da 1 a 120 Hz Frequenza di campionamento del tocco: 300 Hz Regolazione della luminosità: 1440 Hz DCI-P3 , HDR-P3 , HDR Vivid Protezione: HUAWEI Kunlun Glass

da curvo su tutti e quattro i bordi SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 730

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: non specificato

Spazio di archiviazione: 256 o 512 GB , espandibile tramite NM (Nano Memory) fino a 256 GB

o , espandibile tramite NM (Nano Memory) fino a 256 GB Fotocamera posteriore: tripla con flash LED e HUAWEI XMAGE Sensore principale da 48 MP (apertura variabile a 10 step da f/1.4 a f/4.0) con PDAF, Laser AF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 13 MP (f/2.2) Teleobiettivo periscopico da 48 MP (f/2.1) con PDAF e OIS, zoom ottico 3.5x (zoom digitale 100x) Registrazione video fino al 4K a 60 fps

con flash LED e Fotocamera anteriore: singolo sensore ultra-grandangolare da 13 MP (f/2.4)

(f/2.4) Audio: stereo (doppio speaker)

(doppio speaker) Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM), 4G /3G/2G

(due Nano-SIM), /3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE), IR , NFC , USB Type-C (3.1 Gen 1), GPS (dual-band, L1+L5)

(802.11 ax), (A2DP, LE), , , (3.1 Gen 1), (dual-band, L1+L5) Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: unità ai polimeri di litio da 4815 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata Ricarica rapida cablata a 88 W Ricarica rapida wireless a 50 W

con supporto alla ricarica rapida cablata Sistema operativo: HarmonyOS 3.1 (no Google Play Services)

HUAWEI P60 rinuncia a qualcosina sul comparto fotografico

Distinguere ad occhio nudo HUAWEI P60 e P60 Pro è molto difficile. I due smartphone hanno le stesse dimensioni, le stesse colorazioni e lo stesso design generale: il modello “base” risulta di pochi grammi più leggero e, giocando al “trova le differenze”, propone un design del comparto fotografico leggermente rivisto, con i sensori accessori posti all’interno di fori quadrati e non circolari.

Addentrandoci tra le specifiche tecniche, le uniche differenze sono riscontrabili nel sensore teleobiettivo periscopico che scende a 12 megapixel, nei tagli di memoria che qua sono tre (128, 256 e 512 GB) e nella velocità della ricarica rapida cablata che scende a 66 W.

Scheda tecnica completa

Di seguito, riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo HUAWEI P60.

Dimensioni: 161 x 74,5 x 8,3 mm

x x Peso: 197 grammi

Certificazione: IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

(resistenza ad acqua e polvere) Display: LTPO OLED da 6,67 pollici curvo su tutti e quattro i bordi Risoluzione 1220 x 2700 pixel Frequenza di aggiornamento: variabile da 1 a 120 Hz Frequenza di campionamento del tocco: 300 Hz Regolazione della luminosità: 1440 Hz DCI-P3 , HDR-P3 , HDR Vivid Protezione: HUAWEI Kunlun Glass

da curvo su tutti e quattro i bordi SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 730

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: non specificato

Spazio di archiviazione: 128 , 256 o 512 GB , espandibile tramite NM (Nano Memory) fino a 256 GB

, o , espandibile tramite NM (Nano Memory) fino a 256 GB Fotocamera posteriore: tripla con flash LED e HUAWEI XMAGE Sensore principale da 48 MP (apertura variabile a 10 step da f/1.4 a f/4.0) con PDAF, Laser AF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 13 MP (f/2.2) Teleobiettivo periscopico da 12 MP (f/3.4) con PDAF e OIS, zoom ottico 5x Registrazione video fino al 4K a 60 fps

con flash LED e Fotocamera anteriore: singolo sensore ultra-grandangolare da 13 MP (f/2.4)

(f/2.4) Audio: stereo (doppio speaker)

(doppio speaker) Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM), 4G /3G/2G

(due Nano-SIM), /3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE), IR , NFC , USB Type-C (3.1 Gen 1), GPS (dual-band, L1+L5)

(802.11 ax), (A2DP, LE), , , (3.1 Gen 1), (dual-band, L1+L5) Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: unità ai polimeri di litio da 4815 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata Ricarica rapida cablata a 66 W Ricarica rapida wireless a 50 W

con supporto alla ricarica rapida cablata Sistema operativo: HarmonyOS 3.1 (no Google Play Services)

HUAWEI P60 Art porta al debutto la batteria al silicio-carbone

Arriviamo al modello di punta della serie P60, ovvero HUAWEI P60 Art, smartphone che differisce leggermente dai fratelli dal punto di vista estetico, per i tagli di memoria più generosi e per l’adozione di una tecnologia innovativa per quanto concerne la batteria che ospita all suo interno.

Dal punto di vista estetico, le differenze si concentrano sul frame laterale (in tinta con la scocca posteriore) e, soprattutto al posteriore, sia in termini di colorazioni (differenti rispetto a quelle dei fratelli) che in termini di design del comparto fotografico, leggermente più vistoso di quello degli altri due modelli per via della forma, non più rettangolare ma quasi trapezoidale.

Rispetto al modello Pro, HUAWEI P60 Art ottiene un boost sul comparto fotografico: il sensore ulta-grandangolare passa da 13 megapixel a 40 megapixel; l’altro boost è sui tagli di memoria, da 512 GB o 1 TB ma sempre espandibili tramite scheda di memoria proprietaria (Nano Memory) fino a 256 GB.

La più grande differenza, tuttavia, riguarda la batteria: sul modello di punta, infatti, HUAWEI ha inserito una batteria al silicio-carbone, sfruttando una tecnologia che HONOR aveva svelato al mondo durante il MWC 2023 di Barcellona. Con lo stesso ingombro, la capacità passa da 4815 mAh a 5100 mAh (circa il 6% in più).

Scheda tecnica completa

Di seguito, riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo HUAWEI P60 Art.

Dimensioni: 161 x 74,5 x 8,3 mm

x x Peso: 206 grammi

Certificazione: IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

(resistenza ad acqua e polvere) Display: LTPO OLED da 6,67 pollici curvo su tutti e quattro i bordi Risoluzione 1220 x 2700 pixel Frequenza di aggiornamento: variabile da 1 a 120 Hz Frequenza di campionamento del tocco: 300 Hz Regolazione della luminosità: 1440 Hz DCI-P3 , HDR-P3 , HDR Vivid Protezione: HUAWEI Kunlun Glass

da curvo su tutti e quattro i bordi SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 730

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: non specificato

Spazio di archiviazione: 512 GB o 1 TB , espandibile tramite NM (Nano Memory) fino a 256 GB

o , espandibile tramite NM (Nano Memory) fino a 256 GB Fotocamera posteriore: tripla con flash LED e HUAWEI XMAGE Sensore principale da 48 MP (apertura variabile a 10 step da f/1.4 a f/4.0) con PDAF, Laser AF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 40 MP (f/2.2) Teleobiettivo periscopico da 48 MP (f/2.1) con PDAF e OIS, zoom ottico 3.5x (zoom digitale 100x) Registrazione video fino al 4K a 60 fps

con flash LED e Fotocamera anteriore: singolo sensore ultra-grandangolare da 13 MP (f/2.4)

(f/2.4) Audio: stereo (doppio speaker)

(doppio speaker) Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM), 4G /3G/2G

(due Nano-SIM), /3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE), IR , NFC , USB Type-C (3.1 Gen 1), GPS (dual-band, L1+L5)

(802.11 ax), (A2DP, LE), , , (3.1 Gen 1), (dual-band, L1+L5) Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: unità al silicio-carbone da 5100 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata Ricarica rapida cablata a 88 W Ricarica rapida wireless a 50 W

con supporto alla ricarica rapida cablata Sistema operativo: HarmonyOS 3.1 (no Google Play Services)

Disponibilità e prezzi dei nuovi HUAWEI P60

I nuovi smartphone della serie HUAWEI P60 risultano già disponibili al pre-ordine, in Cina, con le vendite che inizieranno dal prossimo 31 marzo (tranne per il modello Art che si farà attendere fino al successivo 8 aprile).

HUAWEI P60 Pro arriva nelle quattro colorazioni Rococò White (che richiama la madre-perla per via dell’aggiunta di polvere minerale alla tinta), Feather Purple, Feather Black e Emerald Green e in due tagli di memoria interna: il taglio da 256 GB viene proposto a 6988 yuan (circa 941 euro al cambio attuale), mentre per il taglio da 512 GB si passa a 7988 yuan (circa 1075 euro).

HUAWEI P60 viene proposto nelle stesse colorazioni del modello Pro ma in tre tagli di memoria interna: per il 128 GB servono 4488 yuan (circa 604 euro), per il 256 GB servono 4988 yuan (circa 671 euro) e per il 512 GB servono 5988 yuan (circa 806 euro).

HUAWEI P60 Art arriva nelle due colorazioni Blue Sea e Quicksand Gold e in altrettanti tagli di memoria interna: il taglio da 512 GB viene proposto a 8988 yuan (circa 1210 euro) e il taglio da 512 GB viene proposto a 10988 yuan (circa 1479 euro).

Come detto, dei tre smartphone arriverà in Italia (dopo il 9 maggio) solo il modello Pro che, purtroppo, avrà un prezzo di listino decisamente più importante rispetto a quello già abbastanza salato fissato sul mercato cinese. Vedremo comunque se lo smartphone riuscirà a soddisfare le aspettative dal punto di vista fotografico e a fare meglio del predecessore HUAWEI P50 Pro.

