Giornata ricca di aggiornamenti quella di oggi, con tanti modelli di smartphone e tablet Android che ricevono nuove patch di sicurezza e non solo. Samsung aggiorna diversi suoi modelli con le patch di marzo 2023, ossia Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy A52s 5G, Galaxy A52 5G, Galaxy A13, Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+, mentre Xiaomi Pad 5 Pro inizia a ricevere l’update alla MIUI 14. Scopriamo tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy A52s 5G, Galaxy A52 5G e Galaxy A13

Partiamo dagli smartphone del produttore sud-coreano, con Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy A52s 5G, Galaxy A52 5G e Galaxy A13 che stanno accogliendo nuovi aggiornamenti che includono le patch di sicurezza di marzo 2023.

Galaxy S21 FE si aggiorna con il firmware G990EXXS4EWC2 a partire dall’India, Galaxy A52s 5G sta ricevendo il firmware A528BXXS2EWB7 in diversi Paesi, soprattutto del Sud America (come Argentina, Colombia, Bolivia, Messico, Perù e Uruguay), Galaxy A52 5G sta accogliendo il firmware A526BXXU2EWB5 in tanti Paesi (Italia compresa), e Galaxy A13 la versione A135MUBS2BWC4 a partire dalla Colombia.

Come abbiamo visto, l’aggiornamento di Samsung con le patch di sicurezza di marzo 2023 integra la correzione a circa 50 vulnerabilità, alcune delle quali di livello critico. Tra quelle più attese, abbiamo la soluzione a problemi con il modem di alcuni chipset Exynos. Per consultare nel dettaglio la lista delle vulnerabilità corrette, potete consultare il nostro articolo dedicato.

Galaxy S21 FE riceve un nuovo update dopo quello “doppio” di febbraio 2023, che aveva portato la One UI 5.1 e la correzione a qualche bug. Non è detto che l’aggiornamento per Galaxy A13 raggiungerà altri Paesi, nel caso in cui questi abbiano già ricevuto le patch di gennaio o febbraio 2023: lo smartphone fa infatti parte della lista dei dispositivi che ricevono update ogni trimestre.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+

Non solo smartphone per quanto riguarda gli aggiornamenti di oggi. Samsung rilascia nuovi update per i tablet Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+: il primo accoglie il firmware T87*XXS2DWC1, il secondo il T97*XXS2DWC1. In entrambi i casi sono state integrate le patch di sicurezza di marzo 2023 con la correzione a diverse decine di vulnerabilità, alcune delle quali di livello critico.

Non sembrano essere state incluse altre novità, al di fuori dei soliti bugfix generici e dei miglioramenti di stabilità. La distribuzione è partita da alcuni Paesi del Sud America, ma dovrebbe raggiungere l’Europa nel giro di qualche ora o giorno.

Novità aggiornamento MIUI 14 per Xiaomi Pad 5 Pro

Cambiamo marchio e zona perché in Cina sta iniziando ad arrivare l’aggiornamento alla MIUI 14 per Xiaomi Pad 5 Pro. La nuova interfaccia basata su Android 13 si sta facendo vedere in patria con tante novità, che includono il supporto al Photon Engine, un nuovo motore che funziona sul kernel Android e permette di semplificare le app e migliorarne la velocità di caricamento. Secondo la casa cinese, la fludità delle app di terze parti può migliorare fino all’88%, riducendo al contempo il consumo energetico fino al 16%. In più l’update porta un generale alleggerimento del sistema operativo, una maggiore efficienza, più possibilità di personalizzazione, cambiamenti nelle icone e nelle cartelle, miglioramenti nella ricerca all’interno delle impostazioni e tanto altro.

Ci aspettiamo di vedere la MIUI 14 sulla versione internazionale di Xiaomi Pad 5 Pro nelle prossime settimane.

Come aggiornare Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy A52s 5G, Galaxy A52 5G, Galaxy A13, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+ e Xiaomi Pad 5 Pro

Per controllare l’arrivo via OTA di un nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy A52s 5G, Galaxy A52 5G, Galaxy A13, Galaxy Tab S7 o Galaxy Tab S7+ potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Per verificare nuovi update su Xiaomi Pad 5 Pro potete invece seguire il percorso “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“. Se non siete riusciti a trovare niente, non vi resta che attendere qualche ora o giorno per riprovare.

