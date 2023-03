Torniamo ad occuparci del OnePlus Nord CE 3, uno smartphone di fascia media che si configurerà come successore designato del OnePlus Nord CE 2 5G (in mostra nell’immagine di copertina), lanciato all’incirca un anno fa dal produttore cinese.

L’atteso smartphone di OnePlus è già stato protagonista di un’infinità di indiscrezioni che ce lo hanno fatto conoscere in termini di design e in termini di specifiche tecniche; dopo alcune settimane di silenzio, una nuova e corposa fuga di notizie fa emergere uno scambio d’identità e fa chiarezza sulla sua dotazione completa, rendendolo ancora più interessante di quanto si potesse pensare.

OnePlus Nord CE 3 protagonista di uno “scambio d’identità”

Il noto leaker OnLeaks, che ha collaborato col portale mysmartprice fornendo tutte le informazioni del caso sul prossimo OnePlus Nord CE 3, ha fatto una sorta di “mea culpa” sulle specifiche e render dello smartphone condivisi in precedenza, sottolineando che queste informazioni facevano riferimento ad un ulteriore smartphone inedito del produttore cinese, ovvero OnePlus Nord CE 3 Lite.

Di fatto, le specifiche trapelate in precedenza raccontavano di uno smartphone in linea con le possibilità offerte dal OnePlus Nord CE 2 Lite 5G più che con quelle offerte dal modello non Lite; ora, sembra che la confusione sia acqua passata e possiamo scoprire cosa offrirà il “vero” OnePlus Nord CE 3.

Trapelano le specifiche chiave “riviste” di OnePlus Nord CE 3

Archiviato il modello Lite (che avrà specifiche in linea con quanto trapelato finora erroneamente per il fratello maggiore), concentriamoci sulle nuove (e si spera corrette) informazioni riguardanti OnePlus Nord CE 3, uno smartphone che, pur facente parte della fascia media, risulterà decisamente più interessante dello smartphone che si stava configurando con le precedenti indiscrezioni.

Stando a quanto riportato, dopo una parentesi con SoC MediaTek, la gamma “Nord CE” di OnePlus tornerà ad affidarsi ai SoC Qualcomm: nello specifico, lo smartphone dovrebbe potere contare sullo Snapdragon 782G, una piattaforma non proprio recentissima ma decisamente più performante rispetto al Dimensity 900 che spingeva il predecessore.

Il SoC sarà poi affiancato da 8 o 12 GB di memoria RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione, in linea con quanto proposto dalla prima iterazione della gamma (OnePlus Nord CE 5G) e meglio rispetto al predecessore diretto, che invece arrivava con 6 o 8 GB di memoria RAM e nel solo taglio da 128 GB di spazio di archiviazione.

Proseguendo, all’anteriore lo smartphone offrirà un ampio display AMOLED da 6,72 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz: il pannello sarà più generoso in termini di dimensioni e con un refresh rate maggiore rispetto a quello del predecessore (che si fermava a 90 Hz).

Il comparto fotografico sarà composto da quattro fotocamere, una davanti (all’interno di un foro circolare) da 16 megapixel e tre dietro: al sensore principale da 50 megapixel (IMX890 di Sony) faranno compagnia un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel.

Inoltre, OnePlus Nord CE 3 offrirà il supporto alle reti 5G, avrà un comparto connettività piuttosto completo e offrirà una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 80 W. A completare il pacchetto, è molto probabile che troveremo la OxygenOS 13 basata su Android 13.

Lo smartphone si è mostrato dal vivo

Qualche settimana fa, lo stesso portale mysmartprice aveva condiviso una esclusiva galleria di immagini in cui il presunto OnePlus Nord CE 3 (nome in codice Larry) veniva immortalato dal vivo, in una strana colorazione grigio/verde lucido dai riflessi specchiati con frame laterale verde e finitura opaca.

Lo smartphone appare piatto nella parte anteriore, dove si può notare anche che il mento risulta decisamente più pronunciato rispetto alle altre tre cornici che circondano il display, pressoché simmetriche. In alto, al centro, è presente il foro circolare che ospita la fotocamera anteriore.

Il posteriore risulta leggermente curvato verso i bordi ed è caratterizzato dalla presenza di due oblò circolari posti a semaforo che sbordano dalla scocca, alla quale si raccordano con una trama particolare: l’oblò di sopra ospiterà il sensore fotografico principale; l’oblò di sotto ospiterà i due sensori accessori. A fianco, nel mezzo, è presente un grosso Flash LED.

Continuando l’analisi estetica, sul bordo di sinistra troviamo il carrellino per le SIM e il bilanciere del volume; sul bordo inferiore troviamo il jack audio da 3,5 mm (quasi una rarità sugli smartphone moderni), il foro per il microfono principale, la porta USB Type-C e due feritoie per lo speaker principale.

Dal lato opposto, sul bordo superiore, troviamo unicamente un secondo microfono per la soppressione dei fruscii; sul bordo destro è invece presente il pulsante di accensione/spegnimento. Non vi è nessuna traccia dell’iconico Alert Slider.

Probabile scheda tecnica

Mettendo insieme tutte le nuove informazioni, abbiamo ricostruito la probabile scheda tecnica completa del OnePlus Nord CE 3.

Display: AMOLED da 6,72” FHD+ con refresh rate a 120 Hz

da con refresh rate a SoC: Qualcomm Snapdragon 782G (6 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 642L

(6 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 o 12 GB

o Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB

o Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale (Sony IMX890) da 50 MP Sensore ultra-grandangolare da 8 MP Sensore macro da 2 MP

con flash LED Fotocamera anteriore: sensore da 16 MP

Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM), 5G NR (SA+NSA)/4G/3G/2G

(due Nano-SIM), (SA+NSA)/4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.2 , GPS , NFC , USB Type-C

, , , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 80 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: OxygenOS 13 basata su Android 13

Quando arriverà lo smartphone?

Nonostante il OnePlus Nord CE 2 5G sia stato lanciato sul mercato nel mese di febbraio dello scorso anno, pare che il successore OnePlus Nord CE 3 si farà attendere qualche mese in più.

Il leaker OnLeaks è praticamente certo del fatto che OnePlus lancerà il nuovo smartphone nel mese di luglio; prima, dunque, ci sarà spazio per il OnePlus Nord 3 e, a completare la gamma, arriverà anche Oneplus Nord CE 3 Lite (che a questo punto sarà esteticamente molto simile al fratello ma sarà forse realizzato con materiali di minor pregio).

Insomma, ci sono dei telefoni in questa confusione: speriamo almeno che si tratti di dispositivi interessanti; il 2023 potrebbe essere l’anno della riscossa per gli smartphone Android di fascia media.

