Il successore dello smartphone OnePlus Nord CE 2 non è proprio dietro l’angolo, ma oggi possiamo farci un’idea abbastanza precisa di come sarà grazie a dei render appena trapelati per mano del noto informatore OnLeaks, il quale afferma che i render di OnePlus Nord CE 3 da lui forniti sono basati su un’unità prototipo e offrono un’anteprima molto vicina al prodotto finale.

OnePlus Nord CE 3 sembra ispirato a OnePlus X e ai recenti iPhone

Nelle immagini condivise dal leaker OnePlus Nord CE 3 appare di un colore nero lucido e sfodera un design ispirato al celebre OnePlus X e ai recenti iPhone per via dei bordi piatti anziché curvi.

Frontalmente si nota il display perforato e le cornici sottili, eccetto quella inferiore più spessa. I pulsanti del volume si trovano sul lato sinistro, mentre il pulsante di accensione che funge anche da sensore di impronte digitali può essere visto sulla destra.

Il lato posteriore del dispositivo ospita due grandi moduli fotografici circolari. Quello superiore include una singola fotocamera, mentre quello inferiore ospita due obiettivi, inoltre è presente un flash LED a metà tra i due e il logo OnePlus nella consueta posizione al centro.

In alto trova spazio un microfono, mentre lungo il bordo inferiore sono visibili le griglie per l’altoparlante, una porta USB di tipo C per la ricarica e un microfono.

Le specifiche di OnePlus Nord CE 3 sono trapelate questo mese sempre grazie a OnLeaks. Lo smartphone offrirebbe un display LCD IPS da 6,7 ​​pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e adotterebbe il SoC Qualcomm Snapdragon 695 abbinato a un massimo di 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

OnePlus Nord CE 3 dovrebbe integrare un sensore primario da 108 MP e un paio di obiettivi da 2 MP, inoltre lo smartphone sarebbe alimentato da una batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 67 W. OnePlus Nord CE 3 dovrebbe essere rilasciato tra il primo e il secondo trimestre del 2023.

