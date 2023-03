Mancano ancora diversi mesi al lancio di Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro ma di tanto in tanto in Rete emergono alcune delle caratteristiche che i nuovi smartphone del colosso di Mountain View dovrebbero vantare.

Tra di esse senza dubbio vi saranno alcune nuove funzionalità relative al comparto fotografico e una in particolare potrebbe riguardare il modello Pro e la sua capacità di garantire risultati migliori con la modalità Night Sight.

Una possibile chicca di Google Pixel 8 Pro

Ricordiamo che con Google Pixel 7 Pro il colosso di Mountain View ha introdotto un aggiornamento al modo in cui vengono gestiti i teleobiettivi con la funzionalità Multi-camera Super Res Zoom: se l’utente ingrandisce l’immagine ma non abbastanza per passare al teleobiettivo, Google Fotocamera scatterà sia con il sensore principale che con il teleobiettivo e userà i dati aggiuntivi per migliorare la parte centrale della foto con dettagli che normalmente non sarebbero visibili.

Nei giorni scorsi è stata rilasciata la versione 8.8 di Google Fotocamera e, analizzando il suo codice, lo staff di 9to5Google ha scovato alcuni dettagli relativi alla prossima generazione di smartphone di Google.

In particolare, pare che Google Pixel 8 Pro potrà contare su una nuova versione della funzionalità Multi-camera Super Res Zoom, che potrà essere usata per migliorare gli scatti ottenuti con la modalità Night Sight.

In pratica, tale funzione dovrebbe abilitare entrambi i sensori della fotocamera per catturare la stessa immagine e queste due foto dovrebbero essere elaborate da Google Fotocamera e quindi unite per realizzare un unico scatto Night Sight, con un livello più elevato di dettagli rispetto al presente.

Del resto, se si considerano i miglioramenti apportati da Google alla modalità Night Sight di anno in anno, non c’è da stupirsi se con la serie Google Pixel 8 il team del colosso di Mountain View abbia in programma di alzare ancora una volta l’asticella.