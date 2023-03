In diverse occasioni abbiamo avuto modo di reperire qualche anticipazione su diversi prodotti grazie alle certificazioni ottenute prima del lancio, in realtà però non tutti gli organismi dedicati rilasciano informazioni utili per gli appassionati ed è in parte questo il caso di oggi.

Google Pixel 7a e Nothing Ear (2) ricevono le certificazioni Bluetooth SIG

Il prossimo smartphone di fascia media di Google, Pixel 7a, si avvicina alla sua presentazione ufficiale; abbiamo infatti già intravisto alcune specifiche tecniche, nonché informazioni su colori, presunta data di lancio e prezzi.

Ora il dispositivo atteso da tutti coloro che non vogliono spendere troppo, senza però rinunciare ad uno smartphone concreto, affidabile e soprattutto con un supporto software invidiabile, ha ricevuto la certificazione dell’ente Bluetooth Special Interest Group (SIG), ovvero l’organismo che si occupa di stabilire quali dispositivi sono autorizzati a utilizzare la connettività Bluetooth.

La certificazione in sé non ci dà particolari informazioni, ma un dettaglio c’è, Pixel 7a è stato certificato per Bluetooth 5.3, rispetto al supporto Bluetooth 5.2 di Pixel 7 e 7 Pro, anche se tale differenza potrebbe non essere direttamente riscontrabile dagli utenti all’atto pratico.

Un altro dispositivo in arrivo nel prossimo futuro ha ricevuto la medesima certificazione di cui sopra, parliamo delle prossime cuffie true wireless di Nothing, ovvero le Nothing Ear (2) che dovrebbero avere un design abbastanza simile al modello precedente. Gli auricolari hanno ricevuto la certificazione Bluetooth 5.2.

Questo tipo di certificazioni, come avrete notato, non danno molte informazioni sui dispositivi, ma ci consentono di capire che lo sviluppo della versione finale del prodotto sta andando avanti e dovrebbe arrivare sul mercato in tempi relativamente brevi.

Qualche informazione sulla ricarica di Xiaomi 13 ultra

Anche riguardo Xiaomi 13 Ultra qualche indiscrezione è già trapelata, soprattutto per quanto riguarda la fotocamera; oggi però diamo uno sguardo ad un altro aspetto del dispositivo, ovvero la velocità di ricarica.

Sono infatti apparse in rete alcune informazioni dalla certificazione 3C di Xiaomi 13 Ultra, insieme al prossimo tablet dell’azienda, di cui avevamo già visto alcune indiscrezioni anche dal punto di vista della ricarica; tornando allo smartphone esso viene indicato nell’immagine qui sotto con il numero modello 2304FPN6DC.

Il dispositivo in questione verrà fornito con il caricabatterie MDY-14-EC, che vanta una capacità di alimentazione di 90 W e supporta varie modalità di ricarica, tra cui 15 W (5 V/3 A), 10,8 W-15 W (3,6-5 V/3 A) e 30,5 W-90W (5V-20V/6.1-4.5A); la generazione precedente, tanto per fare un paragone, si fermava a 67 W (la stessa potenza di ricarica di Xiaomi Pad 6).

