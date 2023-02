Continuano a susseguirsi in Rete le indiscrezioni su Xiaomi 13 Ultra, uno degli smartphone più attesi del 2023 ma per il quale, al momento, non vi sono informazioni ufficiali sulla relativa data di lancio sul mercato.

La prossima settimana, infatti, è in programma il lancio a livello globale di Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, smartphone che nel Vecchio Continente potrebbero avere dei prezzi più elevati del previsto.

Le ultime anticipazioni su Xiaomi 13 Ultra

Per quanto riguarda Xiaomi 13 Ultra, si tratta dello smartphone con il quale il colosso cinese proverà a tenere testa a Samsung Galaxy S23 Ultra, il modello top di gamma della nuova offerta di Samsung (qui potete trovare la nostra video anteprima) e che ha nel comparto fotografico uno dei sui principali punti di forza.

Non c’è da stupirsi, pertanto, se il comparto imaging sia uno di quelli a cui anche Xiaomi ha deciso di dedicare grande attenzione per il suo nuovo modello di punta e nelle scorse ore l’ennesima conferma al riguardo è arrivata dal popolare leaker Ice Universe, a dire del quale Xiaomi 13 Ultra dovrebbe essere in grado di garantire un’esperienza superiore alla media per quanto riguarda lo zoom.

Solo che, invece di puntare sui grandi numeri, il team di Xiaomi avrebbe deciso di dedicarsi in particolare alla qualità e quindi, piuttosto che un sensore da 150 o 200 megapixel, sul nuovo smartphone del colosso cinese dovrebbe trovare spazio un sensore con una risoluzione più “contenuta” ma che sia in grado di offrire risultati da urlo.

In sostanza, nei prossimi mesi gli appassionati di fotografia probabilmente avranno in Samsung Galaxy S23 Ultra e Xiaomi 13 Ultra due punti di riferimento e una conferma in tal senso ci dovrebbe arrivare dallo staff di DxOMark dopo che li avrà messi alla prova entrambi.

Appuntamento alla prossima settimana per scoprire se il produttore cinese ci darà qualche indicazione sul lancio di Xiaomi 13 Ultra.