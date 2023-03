Eccoci tornati con un nuovo confronto tra quelli che sono i due smartphone più iconici del settore mobile, Samsung Galaxy S23 Ultra e iPhone 14 Pro Max. Negli ultimi tempi grazie al canale YouTube PhoneBuff abbiamo avuto modo di assistere ad un paio di confronti interessanti, uno ha esaminato le performance dei due dispositivi dal punto di vista della velocità, vedendo i due smartphone combattere sostanzialmente ad armi pari; il secondo invece ha esaminato la resistenza alle cadute dei due flagship, vedendo Galaxy S23 Ultra vincitore, anche se non di molto considerando che entrambi erano comunque danneggiati ma perfettamente funzionanti in seguito al test.

Oggi ci concentriamo su un altro aspetto, molto caro a diversi utenti e che per certi versi rappresenta l’incubo di alcuni: l’autonomia. Molti utenti escono di casa la mattina non sapendo se il proprio smartphone permetterà loro di rincasare con ancora un po’ di carica residua, per questo motivo quando si valuta l’acquisto di un nuovo dispositivo una delle prime cose che si guarda è la capacità della batteria. Ma noi sappiamo bene che il valore nominale di tale componente, da solo, fornisce poche indicazioni sulla reale durata durante l’utilizzo, che subisce tutta una serie di influenze in base a diversi fattori.

Samsung Galaxy S23 Ultra non riesce a battere iPhone 14 Pro Max, ma si comporta egregiamente

Giusto ieri abbiamo visto DxOMark valutare la batteria dell’ultimo top di gamma di Samsung, facendo notare come il dispositivo abbia un’autonomia superiore a qualsiasi iPhone attualmente sul mercato; sarà la stessa conclusione a cui arriva il test di PhoneBuff?

Come detto in apertura l’autonomia di un dispositivo dipende da diversi fattori, alcuni intrinsechi allo smartphone e dipendenti dal suo hardware, altri varianti in base all’utilizzo che ne facciamo, alla copertura di rete, ecc.

Esaminiamo brevemente le differenze tra i due telefoni a confronto, iPhone 14 Pro Max è dotato di un display da 6,7 ​​pollici, mentre il Galaxy S23 Ultra presenta un display più grande da 6,8 pollici, entrambi vantano una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz, ma il flagship di Samsung ha una risoluzione del display maggiore (e quindi più energivora) di 1440 x 3088 rispetto ai 1290 x 2796 del 14 Pro Max. Passando poi alle batterie vere e proprie, S23 Ultra monta un modulo da 5.000 mAh contro i 4.323 mAh dell’iPhone.

Se avete guardato il confronto qui sopra fino alla fine conoscerete già il risultato, Galaxy S23 Ultra è durato 27 ore e 6 minuti prima di spegnersi, ma iPhone 14 Pro Max ha raggiunto le 27 ore e 44 minuti, superando il concorrente di 38 minuti.

Come mai lo smartphone con la batteria più capiente è durato di meno? Bisogna considerare quanto visto poco sopra, Galaxy S23 Ultra ha un display che, a causa della sua maggior risoluzione, consuma più risorse, inoltre rispetto ad iPhone offre anche più funzionalità.

Il test condotto è un perfetto esempio di come l’autonomia di uno smartphone non dipenda solo dalla capacità della sua batteria, anche a parità di tipologia di utilizzo: l’hardware gioca sì un ruolo importante (la batteria in sé ma anche tutte le altre componenti del dispositivo come display ecc.) ma il software e la sua ottimizzazione da parte del produttore possono fare la differenza.

Per quanto l’autonomia sia un qualcosa di difficile da misurare oggettivamente anche con l’ausilio di test di questo tipo, Galaxy S23 Ultra questa volta esce sconfitto, vedendo il rivale pavoneggiarsi per 38 minuti dopo la sua dipartita; questo vuol dire che il top di gamma di Samsung ha una pessima autonomia? Assolutamente no, anzi è uno dei flagship del brand degli ultimi anni meglio riusciti da questo punto di vista e, come vi abbiamo segnalato nella nostra recensione, avete comunque modo di aumentare ulteriormente la sua autonomia regolando la risoluzione del display. Archiviato l’ennesimo test, su quale altro terreno di gioco si sfideranno i due smartphone?

