Nuovo anno, nuovi sfidanti nel confronto dei confronti sul mercato della telefonia mobile. Samsung, Galaxy S23 Ultra e iPhone 14 Pro (e citeremo lungo la recensione anche la versione Pro Max nelle sue peculiarità) rappresentano ciò che di più completo offre da una parte il mondo Android e dall’altra il mondo iOS. Li abbiamo messi fianco a fianco per valutare pregi, difetti, confrontare le varie specifiche tecniche ma soprattutto le esperienze, proprio come avevamo fatto qualche mese fa con Galaxy S22 Ultra.

iPhone 14 Pro vs Samsung Galaxy S23 Ultra: video confronto

Design e ergonomia

Esteticamente sono due smartphone iconici, ben realizzati e molto simili ai precedenti modelli. iPhone 14 Pro e Pro Max sono disponibili nella nuova colorazione Viola scuro mentre Samsung Galaxy S23 Ultra propone la nuova colorazione Verde che, sotto alcune condizioni di luce diventa quasi grigio.

Le vera novità estetica dei nuovi melafonini è principalmente una: la dynamic island che di fatto rimpiazza il notch. È un modo creativo di ospitare fotocamera frontale e sensori vari per lo sblocco col volto sicuro, Apple ha pensato di rendere questo foro un tutt’uno con il software e di fatto si espande e si contrae per ospitare più o meno informazioni in base alle funzionalità utilizzate in background.

Samsung Gaalxy S23 Ultra ha l’unica novità degli oblò delle fotocamere leggermente più grandi ma per il resto è gemello di S22 Ultra, con tanto di S-Pen integrata che rappresenta la sua caratteristica distintiva. Oltre a poterla usare per disegnare la sia può usare per avere un input più preciso sul display, per prendere appunti ma anche come controllo remoto ad esempio per scattare una foto in lontananza.

Sull’ergonomia iPhone 14 Pro vince per un semplice discorso di dimensioni ma la versione Pro Max con i suoi 240 grammi batte tutti in termini di scomodità, anche rispetto a S23 Ultra con i suoi 230 grammi.

Ecco qualche numero sulle dimensioni effettive:

Samsung Galaxy S23 Ultra: 163.3 x 77.9 x 8.9 mm e 230 grammi di peso;

iPhone 14 Pro Max: 160.7 x 77.6 x 7.9 mm e 240 grammi di peso.

iPhone 14 Pro: 147.7 x 71.5 x 7.9 mm e 206 grammi di peso;

Entrambi gli smartphone comunque possono contare su una qualità costruttiva senza uguali, su materiali e rifiniture di pregio. Sono infatti entrambi certificati IP68 contro acqua e polvere e soprattutto sono abbastanza allineati in termini di ricezione con un piccolo vantaggio per Galaxy S23 Ultra ma entrambi non i migliori su questo aspetto.

Sul fronte sicurezza invece iPhone ha il solito Face ID veloce, scattante e pratico, mentre Samsung resta sul più conservativo sensore di impronte sotto al display, sicuro e reattivo anche lui di tipo ultrasonico, ma dispone anche dello sblocco del volto ma solo 2D (meno sicuro).

Frontalmente i display sono due conferme in termini di qualità: a livello di luminosità rappresentano il riferimento anche se iPhone può arrivare a ben 2000 nits sui contenuti HDR, mentre Galaxy fino a 1750 nits, entrambi comunque sotto il sole si vedono più che bene. Inoltre, con l’introduzione del Pro Motion ovvero l’alto refresh rate sul melafonino, si può affermare che siamo alla pari, sull’audio invece gran miglioramento per S23 Ultra rispetto a S22 Ultra ma iPhone 14 Pro Max resta sul podio.

Vediamo i dettagli più tecnici:

Samsung Galaxy S23 Ultra: 6,8” Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak);

HDR10+, 1750 nits (peak); iPhone 13 Pro Max: 6,7” Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HDR)

HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HDR) iPhone 13 Pro: 6,1” Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HDR).

Caratteristiche tecniche

Sui nuovi Samsung Galaxy S23 la vera novità è rappresentata dal processore, e quindi le relative prestazioni. Chi è più potente però tra Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy o Apple A16 Bionic?

In GPU vince Samsung e a dimostrarlo è uno stress test di 20 cicli consecutivi: lo Snapdragon mantiene alte le prestazioni fino alla fine, si surriscalda ma a un livello non eccessivo e mantiene alto il ritmo dei suoi core portando a casa un risultato oltre i 3000 punti ad ogni ciclo. iPhone invece dopo il primo ciclo di benchmark si surriscalda e va subito in protezione, a un livello tale (circa 2500 punti) che gli permette di essere costante sì nelle prestazioni ma nettamente inferiore.

Se però però guardiamo i benchmark sulla CPU, chi la spunta (e anche di un buon 15%) è proprio l’A16 Bionic. Impossibile dunque dire chi sia il migliore ma se iPhone ha sempre dimostrato un’ottimizzazione e un livello di performance alto e costante, Samsung ha fatto un upgrade palpabile anche nelle operazioni quotidiane dove lag e tentennamenti sono di fatto spariti.

Impossibile trovare qualcosa per mettere in crisi questi smartphone, anche i titoli più pesanti girano fluidi, senza intoppi ed è ovviamente un piacere utilizzarli sia sotto stress ma anche e soprattutto nella quotidianità.

A livello hardware però resta ancora inconcepibile la presenza della porta lightning su iPhone, su uno smartphone così avanzato e dedito ai professionisti rappresenta un importante limite per trasferire file, un vero e proprio collo di bottiglia non superabile nemmeno con Airdrop.

Batteria e autonomia

Samsung Galaxy S23 Ultra sfoggia una batteria a 5000 mAh mentre iPhone 14 Pro Max conta su una batteria da 4300 mAh, 3200 mAh per iPhone 14 Pro.

Mentre Galaxy S23 Ultra arriva spesso a sera con quasi 7 ore di schermo acceso, iPhone 14 pro chiude la giornata a 6 ore di schermo mentre la versione Pro Max arriva a 8 ore. Al solito un’ottima gestione da parte di iPhone che però ha tutti i limi del caso da segnalare, come ad esempio la chiusura forzata delle app in background o un multitasking estremamente limitato, mentre Samsung ha fatto un importante passo in avanti, probabilmente anche qui grazie al nuovo processore di Qualcomm. Tempi di ricarica leggermente ad appannaggio di Samsung col supporto a 45W, ovvero poco più di 1 ora per la ricarica completa, mentre iPhone a 20W. Entrambi supportano la ricarica wireless (a tecnologia MagSafe su iPhone), e Galaxy S23 Ultra anche la wireless inversa per ricaricare ad esempio delle cuffie. Nessuno presenta il caricabatterie in confezione.

Software: Android 12 vs iOS 15

Lato software sono gli smartphone che più si aggiorneranno e verranno supportati in futuro avendo rispettivamente Apple e Samsung le migliori politiche di aggiornamento. Da una parte abbiamo Android 13 con interfaccia grafica One UI 5.1 mentre dall’altro iOS nella versione 16.3.

Di fatto sono due sistemi operativi completi e che funzionano bene ma indubbiamente Samsung ha qualche funzione in più, come ad esempio la modalità DEX, ovvero la capacità di trasformarsi una sorta di pc desktop che in termini di produttività può offrire uno strumento ulteriore. Inoltre Samsung sta anche sviluppando il suo ecosistema fatto di Tablet come S8 Ultra, di Notebook come il più recente Galaxy Book3 Ultra e di wearable come Watch5 e Buds, ma è innegabile che quello di Apple sia più completo e meglio funzionante ancora oggi.

Ulteriori differenze le trovate nel nostro approfondimento tra Android vs iOS.

Fotocamere

Sul fronte fotocamere, Apple iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max sono dotati di:

48 MP, f/1.8 , 24mm (grandangolare), 1.22µm , dual pixel PDAF, sensor-shift OIS;

, 24mm (grandangolare), , dual pixel PDAF, sensor-shift OIS; 12 MP, f/2.8, 77mm (teleobiettivo), PDAF, OIS, 3x zoom ottico;

12 MP, f/2.2 , 120˚, 13mm (ultra grandangolare);

, 120˚, 13mm (ultra grandangolare); TOF 3D LiDAR scanner (per la misurazione della profondità).

mentre Samsung Galaxy S23 Ultra di:

200 MP, f/1.7, 24mm ( wide ) , 1/1.3″, 0.6µm, PDAF, Laser AF, OIS

24mm 1/1.3″, 0.6µm, Laser AF, 10 MP, f/2.4, 72mm ( telephoto ) , 1/3.52″, 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom

1/3.52″, 1.22µm, 10 MP, f/4.9, 240mm (periscope telephoto), 1/3.52″, 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom

10x optical zoom 12 MP, f/2.3, 13mm, 120˚ (ultra grandangolare), 1/2.55″ 1.4µm, Super Steady video.

La comparativa dettagliata la trovate all’interno del video, allegato a inizio articolo.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro: quale comprare?

Concludiamo con i prezzi: iPhone 14 Pro parte da 1339 Euro nella versione da 128 GB e 1489 Euro nella versione iPhone 14 Pro Max, e ci vogliono ben 130 euro in più per le versioni da 256 GB, quest’ultimo rappresenta il taglio base invece di Samsung Galaxy S23 Ultra che parte da un listino di 1479 Euro.

Prezzi proibitivi in entrambi i casi ma se è vero che Apple non propone né incentivi né sconti, Samsung fin dal primo giorno offre la possibilità di portarsi a casa la versione da 512GB o 1 TB a prezzi più contenuti delle controparti iPhone. Ad esempio coupon sconto di 50€ e cashback di 180€ per la versione da 512GB e 100€ di sconto e cashback di 240€ per la versione da 1 TB.

Scegliere l’uno o l’altro dipende ovviamente molto da come si preferisce fruire della tecnologia e soprattutto quali altri prodotti tech avete attorno a voi. Se si ha un macbook, un iPad o altri dispositivi della mela, può ovviamente risultare più interessante iPhone 14 Pro così da sfruttare tutte le funzionalità sinergiche tra i prodotti Apple. Se invece avete computer Windows o semplicemente cercate un ecosistema più aperto, lo smartphone di Samsung è decisamente preferibile dove, grazie ad Android e alla sinergia tra l’azienda coreana e Microsoft, si possono trovare soluzioni complementari a ciò che offre Apple.

In ogni caso, qualunque decidiate di acquistare, difficilmente rimpiangerete la vostra scelta rappresentando le soluzioni tecnologicamente più avanzate presenti sul mercato.