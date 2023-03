Una delle caratteristiche più entusiasmanti di Samsung Galaxy S23 Ultra è la durata della batteria e quindi non è un caso che sia uno degli smartphone premium a offrire più autonomia. DxOMark ha messo a confronto l’autonomia di Samsung Galaxy S23 Ultra con quella di altri dispositivi premium sul mercato. Ecco quanto è emerso.

L’autonomia di Samsung Galaxy S23 Ultra è la migliore nel segmento ultra premium

In termini di autonomia Samsung Galaxy S23 Ultra si è classificato al 6° posto nella classifica globale dietro HONOR Magic5 Lite 5G, HONOR X7a, OPPO Reno6 5G, Realme GT Neo 2 5G e HONOR X9a, ma il dato più rilevante è che lo smartphone di punta di Samsung si è classificato più in alto rispetto a tutti gli iPhone sul mercato. Nella classifica degli smartphone ultra premium Galaxy S23 Ultra è in cima alla lista e quindi non ha rivali in questo ambito.

DxOMark afferma che il loro Galaxy S23 Ultra può durare 2 giorni e 19 ore con una singola carica, ma la durata della batteria ha raggiunto quasi 67 ore di autonomia con un utilizzo moderato.

Samsung Galaxy S23 Ultra è stato valutato “Eccellente” durante la visione di video, ma è stato valutato male in altre attività come l’uso della fotocamera o l’ascolto di musica. La piattaforma rileva inoltre che la durata della batteria è crollata una volta raggiunto il 5% di carica residua, un comportamento che sembra essere tipico degli smartphone Samsung.

Nella classifica basata sulle fotocamere di DxOMark, Samsung Galaxy S23 Ultra è riuscito a malapena a entrare nei primi 10, sia nella categoria globale che in quella ultra premium.

