La serie di punta di Samsung riscuote sempre maggior successo con il passare del tempo, il flagship Galaxy S23 Ultra è stato apprezzato unanimemente da recensori e consumatori grazie all’ottimo lavoro svolto dal produttore.

Nel mondo tecnologico mobile c’è un’eterna diatriba che difficilmente avrà fine, iOS contro Android: i seguaci del primo sistema apprezzano la semplicità d’uso (almeno presunta) offerta dalla mela, che attira a sé schiere di giovani menti non tanto per le caratteristiche proposte, quanto più per moda; per quanto riguarda il nostro caro robottino verde, esso beneficia di una gruppo di utenti variegato, che spazia dall’utente comune a quello molto più consapevole, che sceglie tale sistema per le infinite possibilità di personalizzazione offerte sotto ogni punto di vista.

Qualora foste indecisi e non sapeste da quale parte stare, potrebbe tornarvi utile il nostro confronto tra i due sistemi operativi, ma oggi ci occupiamo di prestazioni allo stato grezzo, senza fronzoli; il canale YouTube PhoneBuff ha infatti messo a confronto Samsung Galaxy S23 Ultra e Apple iPhone 14 Pro Max, ovvero quanto di meglio abbiano da offrire Android e iOS. Vediamo come è andata.

Galaxy S23 Ultra riesce dove tutti gli altri hanno fallito, è veloce quanto l’ultimo iPhone di punta

Il canale YouTube precedentemente citato esegue test particolarmente meticolosi sui dispositivi mobili, lo scopo dell’ultimo confronto è quello di stabilire quale sia lo smartphone più veloce tra Galaxy S23 Ultra e iPhone 14 Pro Max.

Il test prevede l’apertura di una serie di applicazioni e giochi, nonché il loro utilizzo per due round: il primo pensato per valutare le prestazioni grezze dei dispositivi, mentre il secondo progettato per controllare la gestione della RAM.

Come potete notare dal video qui sopra, Galaxy S23 Ultra vince il primo round, impresa non scontata per uno smartphone Android, dimostrandosi due secondi più veloce di iPhone 14 Pro Max; per quanto riguarda il secondo round invece, la conclusione è stata un pareggio, segno di come il colosso coreano abbia lavorato sodo al proprio prodotto, anche se sicuramente ha influito in maniera preponderante anche l’adozione del processore appositamente creato da Qualcomm.

I due dispositivi sono entrambi equipaggiati con processori realizzati con processo produttivo a 4nm, presentano alcune differenze per quanto riguarda il quantitativo di memoria RAM disponibile (il doppio su S23 Ultra), ma sappiamo bene che non ha alcun senso fare paragoni sulle schede tecniche di questi prodotti, il modo in cui il sistema gestisce le risorse hardware è infatti completamente diverso permettendo, come dimostrato dal video, ad un iPhone di avere prestazioni di tutto rispetto con specifiche che su Android non raggiungerebbero mai gli stessi risultati.

Ad ogni modo Samsung Galaxy S23 Ultra se l’è cavata egregiamente in questo test, dimostrando il notevole lavoro svolto dall’azienda riuscendo a stare tranquillamente al passo della concorrenza; sarà interessante vedere come si comporteranno i top di gamma delle due aziende il prossimo anno, stando alle ultime indiscrezioni infatti Apple dovrebbe debuttare con processori realizzati con processi produttivi a 3nm, cosa che potrebbe dare una marcia in più ai suoi dispositivi in confronti di questo tipo.

