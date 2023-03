Abbiamo già avuto modo di vedere, a inizio mese, un confronto tra Samsung Galaxy S23 Ultra e iPhone 14 Pro Max; in quel caso si parlava di prestazioni e i test condotti erano volti a stabilire quale dei due smartphone fosse il più performante.

Oggi diamo insieme uno sguardo ad un altro confronto, questa volta dal punto di vista della resistenza dei dispositivi: il canale YouTube PhoneBuff ha infatti eseguito un drop test con i due smartphone di punta dei due sistemi operativi mobili per eccellenza. Chi avrà avuto la meglio? Scopriamolo insieme.

Samsung Galaxy S23 Ultra è un po’ più resistente di iPhone 14 Pro Max

Poco sotto potete prendere visione del video nella sua interezza, a inizio filmato viene fatto notare come sotto certi aspetti i due smartphone siano simili, per dimensioni per esempio, mentre differiscono per alcuni dettagli che potrebbero fare la differenza in un drop test, ovvero il vetro di protezione (Galaxy S23 Ultra vanta infatti il Gorilla Glass Victus 2) e il materiale con cui è realizzato il frame esterno degli smartphone, acciaio inossidabile per iPhone contro alluminio per Galaxy 23 Ultra.

Come potete notare i due smartphone vengono sottoposti ad una serie di cadute, si parte con il retro dei dispositivi, per passare poi all’angolo e alla parte frontale. I risultati delle varie cadute li vedete bene nel video, iPhone 14 Pro Max nel primo test riporta molti più danni rispetto a Galaxy S23 Ultra, vedendo danneggiato non solo il vetro a protezione della back cover ma anche quello di una delle fotocamere, senza però inficiarne il funzionamento (cosa che invece avverrà con quella frontale).

Come dunque il vetro di protezione ha effettivamente fatto una certa differenza, altrettanto ha fatto il materiale utilizzato per il frame degli smartphone, nella caduta sull’angolo infatti iPhone 14 Pro Max si comporta meglio dello smartphone di Samsung, che riporta addirittura un piccolo solco in corrispondenza del punto d’impatto sul frame in alluminio.

A fine video si tirano le somme, viene assegnato un punteggio ad ogni test e Samsung Galaxy S23 Ultra vince la sfida, anche se con uno scarto minimo; potete infatti notare come la differenza più grossa sia stata riscontrata nel primo test, mentre nei successivi i due dispositivi se la sono giocata abbastanza alla pari.

Quindi da questo test risulta che Galaxy S23 Ultra è più resistente alle cadute rispetto ad iPhone 14 Pro Max, ma sarà vero? Siamo onesti, questo tipo di test è sicuramente divertente da guardare ma, per quanto possa essere condotto in maniera più o meno professionale, un test di caduta non è qualcosa a cui si può dare una valenza scientifica, non è qualcosa di esattamente replicabile nel tempo: quando uno smartphone cade, può impattare in centinaia di modi diversi, motivo per cui questo tipo di test lascia un po’ il tempo che trova.

Qualora foste possessori di uno dei due dispositivi in questione, considerando l’elevato costo che hanno, il consiglio è quello di munirsi di una buona custodia protettiva e, se siete particolarmente sbadati, magari anche di un vetro di protezione aggiuntivo, prevenire è meglio che curare.

