Huawei si sta preparando a lanciare il suo nuovo smartphone di punta Huawei P60 Pro e oggi la società ha deciso di mostrare cosa è in grado di fare la fotocamera del dispositivo.

Il colosso cinese ha appena mostrato la prima foto dimostrativa scattata con Huawei P60 Pro e il risultato è apparentemente sorprendente.

Il primo scatto ufficiale catturato con Huawei P60 è perfettamente esposto

Il CEO Richard Yu ha condiviso una foto scattata con Huawei P60 Pro sul social cinese Weibo. L’immagine pubblicata mostra la sommità di un edificio con la luna quasi piena sullo sfondo nel cuore della notte.

È probabile che si tratti di uno scatto ingrandito piuttosto che di un’immagine scattata con la fotocamera principale del dispositivo, tuttavia la luna è ben visibile e accuratamente esposta come anche l’edificio in primo piano, il che è impressionante in quanto la luna è molto più luminosa del paesaggio.

Le fotocamere degli smartphone convenzionali non sono in grado di catturare una scena del genere, ma non possiamo essere sicuri che l’immagine non sia stata ritoccata.

Google non è ancora riuscita a offrire una possibilità del genere nemmeno sulla sua più recente serie Google Pixel 7, sebbene avesse accennato a questa funzionalità nel 2019.

Purtroppo Huawei non può integrare i servizi di Google sui suoi dispositivi per via delle sanzioni inflitte dagli Stati Uniti, quindi P60 Pro farà fatica a imporsi a livello globale, nonostante un comparto fotografico apparentemente sublime.

In copertina: Huawei P50 Pro

