All’inizio di gennaio il team di Google ha finalmente implementato una novità tanto attesa dagli utenti Google Pixel, ossia Spatial Audio, un effetto audio surround di nuova generazione che può essere sfruttato con le cuffie supportate, come ad esempio Google Pixel Buds Pro.

Il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha deciso di dare il giusto risalto a questa importante novità e una conferma di ciò ci arriva dall’app Google Pixel Buds, nella quale è in fase di preparazione una nuova pagina nelle impostazioni per mostrare la differenza che è possibile percepire nel momento in cui si abilita il rilevamento della testa per l’audio spaziale su Pixel Buds Pro.

Un’interessante novità nell’app Google Pixel Buds

Lo staff di 9to5Google è riuscito ad abilitare forzatamente la nuova pagina delle impostazioni di Google per l’audio spaziale, che sui telefoni della serie Google Pixel sarà mostrata come una nuova opzione nella pagina dedicata ai dettagli del dispositivo in questione (e cioè le cuffie).

Da questa nuova pagina gli utenti saranno in grado di abilitare o disabilitare facilmente sia l’Audio Spaziale che la funzione relativa al tracciamento della testa.

Ma, cosa ancora più interessante, il team del colosso di Mountain View includerà un video dimostrativo proprio sopra i due interruttori (si tratterà di filmato sulla natura con uccelli che canticchiano e musica da orchestra, suoni tutti separati e in direzioni diverse).

Considerando che la sezione si chiama “Guarda come funziona”, probabilmente consentirà agli utenti di passare da una modalità audio spaziale di Google Pixel Buds Pro all’altra e notare le differenze, utilizzando il video come base.

Questo video demo dovrebbe aiutare i proprietari di Google Pixel Buds Pro a decidere se l’audio spaziale e il tracciamento della testa sono adatti a loro o se preferiscono attenersi al suono stereo tradizionale.

Dato che tali funzionalità sembrano ormai pronte, probabilmente il tracciamento della testa per l’audio spaziale sarà presto disponibile per i possessori di Google Pixel Buds Pro.