Se volete rendere smart la vostra TV oppure migliorare la fruibilità dei servizi streaming potreste considerare l’offerta di oggi per Google Chromecast con Google TV 4K, grazie alla quale potete portarvi a casa il dongle con il 30% di sconto. Vediamo come approfittarne al volo.

Google Chromecast con Google TV è in offerta

Non sempre la componente smart delle TV è all’altezza della qualità offerta dai pannelli: le app rilasciate per i vari sistemi operativi a volte lasciano un po’ a desiderare, oppure sono addirittura mancanti. Potreste anche voler rendere più “intelligente” la vostra TV, il vostro monitor o il vostro speaker, ed è proprio a questo che serve Google Chromecast con Google TV: si tratta di un dongle compatto da collegare attraverso la porta HDMI, completo di telecomando per la navigazione nei menu, con tasti per volume, collegamenti rapidi e per richiamare Google Assistant.

Il dispositivo ha preso il posto dei vecchi Chromecast e offre un SoC Amlogic S905X2 a 12 nm affiancato da 2 GB di RAM e 8 GB di spazio d’archiviazione interno, perfettamente sufficienti allo scopo. Dispone di porta USB Type-C con la quale potete collegare periferiche varie in entrata (come tastiere, mouse, webcam e memorie esterne), una porta HDMI per il collegamento a TV, monitor o speaker, connettività Wi-Fi 802.11 ac dual band (2,4 e 5 GHz), Bluetooth, supporto a Dolby Atmos, Dolby Vision, DTS:X, HDR10+ e, ovviamente, alla risoluzione 4K.

Consente di fruire di Google TV e di conseguenza dei contenuti di tanti servizi streaming video e musicali, come Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+, Spotify, YouTube Music e non solo. Era previsto anche il supporto ai giochi di Google Stadia, ma come sicuramente avrete saputo, la casa di Mountain View ha chiuso il servizio da qualche tempo.

Google Chromecast con Google TV è stato lanciato al prezzo consigliato di 69,99 euro, ma potete acquistarlo in offerta su eBay nella colorazione bianco ghiaccio a 49,90 euro, con spedizione compresa. Se siete interessati potete seguire il link qui sotto, mentre più in basso potete dare un’occhiata alla nostra recensione:

