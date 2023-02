Il produttore cinese Realme non ha fatto mistero del fatto che il nuovo smartphone flagship della casa, ovvero Realme GT 3 240W è in dirittura d’arrivo e verrà svelato al mondo durante il Mobile World Congress 2023.

Nel periodo di avvicinamento al lancio, l’azienda ha iniziato ad anticipare specifiche e peculiarità dello smartphone. Tra questi teaser, il più recente risale a ieri: sul proprio canale YouTube, Realme ha pubblicato un video promozionale che mostra le capacità di ricarica del dispositivo che, manco a dirlo, supporta una mostruosa ricarica rapida cablata fino a 240 W.

Realme GT 3 240W: la sua ricarica monstre in un video ufficiale

Il Realme GT 3 240W, smartphone di cui conosciamo già quasi tutto, dal design (condiviso ufficialmente dalla casa) alle specifiche (trapelate grazie a svariati leaker), è protagonista di un breve video promozionale (dura poco più di 30 secondi) pubblicato direttamente da Realme sul proprio canale YouTube ufficiale.

Il tema portante di questo nuovo teaser è la capacità di ricarica dello smartphone che, sulla carta, può ricaricarsi dall’1% al 100% in appena 9 minuti e 37 secondi grazie alla SUPERVOOC 240W del gruppo OPPO (Realme è una succursale del colosso cinese), la prima tecnologia di ricarica certificata da TÜV Rheinland con certificato di ricarica rapida sicura.

In questa sorta di “test in condizioni da laboratorio”, il produttore ci mostra le tappe della ricarica del Realme GT 3 240W: non deve sorprendere, pertanto, che in appena 80 secondi lo smartphone passi dall’1% al 20% e che sia in grado di raggiungere il 50% in soli 4 minuti.

L’azienda aveva già scherzato suggerendo che, con soli 30 secondi di ricarica, l’utente avrebbe guadagnato la possibilità di effettuare 2 ore di chiamate, ascoltare 3 ore di musica o guardare 1 ora di video.

Presunta scheda tecnica dello smartphone

Al netto delle performance lato ricarica, rese ufficiali da questo test in laboratorio effettuato dalla stessa casa produttrice, di Realme GT 3 240W sono trapelate molte informazioni ed è quindi possibile provare ad abbozzare quella che dovrebbe avvicinarsi molto alla sua scheda tecnica reale.

Lo smartphone, che arriverà con a bordo la RealmeUI 4.0 basata su Android 13, si pone come successore diretto del Realme GT 2 e, qualora le informazioni trapelate trovassero conferma, andrà a costituire un passo in avanti sotto praticamente tutti i punti di vista rispetto al predecessore (ad esempio il SoC passa dallo Snapdragon 888 allo Snapdragon 8+ Gen 1, sempre di Qualcomm), eccezion fatta, si dice, per il comparto fotografico.

Dimensioni: 163,9 x 75,8 x 8,9 mm

x x Peso: 199 grammi

Display: AMOLED da 6,74” con risoluzione 1240 x 2772 pixel Frequenza di aggiornamento: 144 Hz Luminosità di picco: 1400 nit HDR10+

da con risoluzione x SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 730

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 , 12 o 16 GB (a seconda del mercato in cui viene venduto)

, o (a seconda del mercato in cui viene venduto) Spazio di archiviazione: 128 , 256 o 512 GB (UFS 3.1)

, o (UFS 3.1) Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale da 50 MP (f/1.9) con PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 8 MP con angolo di visione a 112° Sensore accessorio da 2 MP

con flash LED Fotocamera anteriore: sensore da 16 MP (f/2.5)

(f/2.5) Audio: stereo (doppio speaker)

(doppio speaker) Reti mobili: Dual SIM (2x Nano-SIM), 5G /4G/3G/2G

(2x Nano-SIM), /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.3 , GPS (dual-band), NFC , USB-C

, , (dual-band), , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: 4500 mAh con ricarica rapida cablata a 240 W Lo smartphone dovrebbe arrivare anche in versione con batteria da 5000 mAh e ricarica rapida cablata a 150 W

con ricarica rapida cablata a Sistema operativo: Realme UI 4.0 basata su Android 13

Quando arriva il Realme GT 3 240W

Già da circa una settimana abbiamo una data di lancio per lo smartphone: Realme GT 3 240W verrà svelato il prossimo 28 febbraio durante il Mobile World Congress 2023, vetrina in cui vorrà dire la sua grazie anche alla sua ricarica monstre.

Lo smartphone, poi, dovrebbe essere venduto a partire dalle prime settimane del mese di marzo su tutti i mercati in cui è presente realme, India ed Europa (Italia inclusa) tra gli altri. Infine, segnaliamo che dovrebbe arrivare anche una variante più calma del Realme GT 3, che potrà contare su una batteria maggiorata (5000 mAh) con supporto alla ricarica rapida a “soli” 150 W.

