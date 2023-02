Realme ha appena annunciato lo smartphone GT Neo5. Candidato come “flagship killer”, il nuovo arrivato adotta uno schermo AMOLED piatto da 6,7 ​​pollici 1,5K che vanta una frequenza di aggiornamento a 144 Hz, un dimming PWM a 2160 Hz e una luminosità fino a 1400 nit.

Il flagship killer Realme GT Neo5 è ufficiale con la ricarica più veloce al mondo da 240W

Realme GT Neo5 è animato dal SoC Snapdragon 8+ Gen 1 con un massimo di 16 GB di RAM e fino a 1 TB di spazio di archiviazione. Il dispositivo è dotato di un sistema di dissipazione del calore variabile con area di raffreddamento di 6580 mm², raffreddamento VC 3D da 4500 mm², gaming control engine a 1500 Hz personalizzato e sistema a matrice di antenne 2.0.

Il nuovo smartphone Realme sfoggia un design RGB trasparente con il sistema halo RGB che include 25 colori e offre 5 regolazioni della velocità e impostazioni personalizzate.

L’effetto di luce berserk degli e-sport illumina i momenti salienti del gioco, tuttavia gli effetti luminosi possono essere utilizzati anche per notifiche tipo chiamate in arrivo, messaggi e applicazioni.

Sul fronte della fotografia lo smartphone include un sensore Sony IMX890 da 50 MP con OIS e HyperShot 2.0, Turbo RAW, modalità di scatto Street 3.0, un obiettivo macro e una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP.

Realme GT Neo5 si distingue anche per la ricarica rapida, in quanto esistono due modelli. Il primo include una batteria da 4600 mAh con ricarica rapida da 240 W che promette 2 ore di conversazione con 30 secondi di carica, passaggio dall’1% al 20% di carica in 80 secondi, fino al 50% in 4 minuti e ricarica completa in circa 9 minuti. La versione con batteria da 5000 mAh include una ricarica da 150 W che può caricare la batteria fino al 100% in 16 minuti.

Realme GT Neo5 è disponibile nelle tre colorazioni bianco, nero e viola. L’azienda ha sfruttato l’innovativo processo di fusione opaca del settore in un elemento di vetro utilizzando quattro trame.

Specifiche di Realme GT Neo5

Display AMOLED da 6,74 pollici (2772×1240 pixel) (144Hz/120Hz/90Hz/60Hz/45Hz/40Hz adattivo) con luminosità di picco fino a 1450 nit, gamma di colori DCI-P3 al 100%, oscuramento PWM ad alta frequenza a 2160Hz

Piattaforma mobile Octa Core Snapdragon 8+ Gen 1 4nm con GPU Adreno di nuova generazione

GT Neo5 – 8 GB/12 GB/16 GB di RAM LPDDR5X con 256 GB (UFS 3.1) di archiviazione

GT Neo5 240 W – 16 GB di RAM LPDDR5X con 256 GB/512 GB (UFS 3.1) di archiviazione

Android 13 con interfaccia utente realme 4.0

Doppia SIM (nano+nano)

Fotocamera posteriore da 50 MP con sensore Sony IMX890, OIS, apertura f/1,88, lunghezza focale equivalente a 23,6 mm, fotocamera ultra grandangolare IMX355 da 112° da 8 MP con apertura f/2,2, obiettivo macro GC02M da 2 MP con apertura f/3,3, flash LED

Fotocamera frontale da 16MP con sensore Samsung S5K3P9, apertura f/2.45

Sensore di impronte digitali integrato nel display

Audio USB di tipo C, altoparlanti stereo, Dolby Atmos, audio ad alta risoluzione

Connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5)/GLONASS, NFC, USB tipo C

Batteria da 5000 mAh (tipica) / 4850 mAh (minima) con ricarica rapida SuperVOOC da 150 W, oppure batteria da 4600 mAh (tipica) / 4450 mAh (minima) con ricarica rapida SuperVOOC da 240 W

Dimensioni: 163,85×75,75×8,9; Peso: 199 g

Disponibilità e prezzi di Realme GT Neo5

Realme GT Neo5 è attualmente disponibile su ordinazione e sarà in vendita in Cina dal 15 febbraio ai seguenti prezzi:

realme GT Neo5 150W 8GB+256GB – 2.599 yuan (circa 356 euro)

realme GT Neo5 150W 12GB+256GB – 2.799 yuan (circa 383 euro)

realme GT Neo5 150W 16GB+256GB – 2.999 yuan (circa 411 euro)

realme GT Neo5 240W 16GB+256GB – 3.199 yuan (circa 438 euro)

realme GT Neo5 240W 16GB+1TB – 3.499 yuan (circa 479 euro)

Le varianti con ricarica rapida da 150 W riceveranno uno sconto di 100 yuan (circa 13 euro) al momento del lancio in Cina. L’azienda ha confermato che questo smartphone verrà presto lanciato anche a livello globale.

