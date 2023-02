Nella giornata di ieri Vodafone Group ha annunciato il raggiungimento di un accordo con Google per espandere la collaborazione tra le due aziende in Europa, la nuova partnership verrà estesa all’ambito dei servizi di messaggistica mobile, degli smartphone Pixel e dei servizi TV. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e quali benefici potranno trarne gli utenti.

Messaggistica RCS, smartphone Pixel e Android TV grazie alla nuova partnership europea tra Vodafone e Google

Ambo le parti hanno espresso soddisfazione per il raggiungimento dell’accordo di cui sopra, Aldo Bisio, Chief Commercial Officer di Vodafone Group ha dichiarato:

L’ampliamento della nostra eccellente relazione con Google ci consentirà di sfruttare la loro innovazione tecnologica per offrire ai nostri clienti consumer e business nuove esperienze coinvolgenti basate sui migliori servizi, il tutto sostenuto dalle nostre reti 5G e Gigafast a banda larga.

Mentre Hiroshi Lockheimer, Senior Vice President of Platforms and Ecosystems di Google ha così espresso l’entusiasmo del colosso per la nuova partnership:

Google e Vodafone collaboreranno per offrire agli utenti moderni servizi di messaggistica con RCS, un’esperienza TV interattiva e coinvolgente e nuovi entusiasmanti smartphone Android. Apprezziamo la partnership con Vodafone e siamo entusiasti di deliziare i nostri milioni di clienti comuni in tutta Europa.

Il nuovo accordo tra le due società verte su tre ambiti principali, il primo riguarda i servizi di messaggistica RCS di Vodafone che, d’ora in poi, verranno affidati alla piattaforma Google Jibe Cloud, in pratica l’applicazione Messaggi di Big G diventerà il servizio di messaggistica predefinito su tutti i dispositivi Android, compatibili, venduti attraverso i canali dell’operatore Vodafone.

Ciò fa si che gli utenti possano beneficiare del supporto a foto e video in alta qualità, conferme di lettura, messaggistica di gruppo avanzata, crittografia per chat individuali oltre ad una serie di vantaggi per i clienti business; l’operatore infatti asserisce che l’adozione del nuovo standard sarà in grado di semplificare l’onboarding e le operazioni aziendali, migliorando l’interazione con i consumatori grazie ad esperienze di conversazioni e vendite di maggior qualità.

Il secondo punto dell’accordo riguarda Android TV, in futuro infatti il servizio di Google diventerà la piattaforma principale per la distribuzione di servizi Vodafone TV, gli utenti potranno continuare ad accedere a tutti i servizi di intrattenimento offerti dall’operatore, potendo inoltre usufruire di applicazioni e giochi disponibili tramite il Play Store grazie ad una nuova interfaccia Vodafone TV con Chromecast integrato.

In ultimo l’accordo prevede l’introduzione di alcuni dispositivi Google nel listino dell’operatore, che saranno così disponibili in nuovi mercati; nello specifico gli smartphone della serie Pixel 7, lo smartwatch Pixel Watch e le cuffie Pixel Buds saranno disponibili per l’acquisto per i clienti dell’operatore nel corso del 2023. Big G inoltre ottiene un altro vantaggio dall’estensione della collaborazione con Vodafone, ovvero la possibilità di sfruttare ulteriormente le reti 5G e in fibra ottica ultraveloci dell’operatore.

