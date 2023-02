L’operatore di telefonia mobile Vodafone ha avviato una nuova iniziativa denominata Vodafone Wooow, riservata ad alcuni clienti che a partire dal 31 gennaio stanno ricevendo l’attivazione di alcuni servizi premium, l’obbiettivo dell’operatore è quello di aumentare la soddisfazione e migliorare l’esperienza degli utenti, nel tentativo di disincentivare la migrazione verso altri lidi. Vediamo in cosa consiste l’iniziativa Vodafone Wooow.

Servizi premium, 5G, sconti e premi dedicati per alcuni clienti grazie a Vodafone Wooow

Come detto in apertura l’operatore ha avviato l’iniziativa Vodafone Wooow in fase di test per alcuni clienti, a quanto pare ci sono particolari requisiti per essere contattati dall’operatore e partecipare al programma, nello specifico:

requisiti per i clienti solo di rete mobile -> intestatari di una SIM sulla quale è attiva l’offerta denominata Infinito, ma non intestatari di alcun contratto di rete fissa Vodafone; il cui indirizzo di fatturazione sia situato in Lazio o Lombardia; che abbiano effettuato almeno un accesso mensile all’applicazione My Vodafone nel periodo Settembre 2022 – Novembre 2022; sulla cui SIM risulti (nel mese di Novembre 2022) almeno una chiamata, o un SMS o un consumo non inferiore a 5KB di dati

Come potete notare dunque sembra che il test in questione, oltre a particolari requisiti dal punto di vista delle utenze e offerte attivate con l’operatore, sia altresì vincolato ad alcune zone particolari del Bel Paese. Ma cosa prevede esattamente Vodafone Wooow per i clienti interessati? I benefici derivanti dall’iniziativa sono i seguenti:

i clienti di rete mobile otterranno l'accesso al servizio 5G Priority Access che include l'abilitazione alla rete 5G (qualora non prevista dalla propria offerta), lo sblocco della velocità 5G (in caso di limitazioni) e la priorità di rete su 4G e 5G in caso di congestione dell'infrastruttura dell'operatore

assistenza clienti premium con consulenti dedicati e servizi con formula "soddisfatti o rimborsati"

un listino smartphone a rate dedicato con anche la possibilità, a partire dal 2 febbraio 2023, di acquistare uno dei nuovi Samsung Galaxy S23 beneficiando di uno sconto di 5 euro sulla rata mensile

premi dedicati in palio su Vodafone Happy, nello specifico gli utenti con Vodafone Wooow potranno concorrere alla vincita di alcuni premi utilizzando solo 50 Sorrisi (anziché 100 come i clienti normali). La lista dei premi Wooow comprende 4 buoni Amazon da 500 euro, 8 bundle Set Colazione SMEG, 3 TV Samsung The Frame 4k 55″, 3 bici argento e-Mobility modello Foldable Piuma + RED e 26 ricariche Vodafone da 50 euro

