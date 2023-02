La Noble ROM si aggiorna alla versione 3.1 e porta la One UI 5.1 su Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+ e Samsung Galaxy Note 9. La nuova versione della popolare custom ROM integra tutte le novità e le funzionalità della più recente versione del sistema operativo, inclusa Image Clipper, finora disponibile solo sulla serie Galaxy S23.

La Noble ROM 3.1 porta le novità della One UI 5.1 su Galaxy S9/S9+ e Note 9

A distanza di qualche settimana dal lancio della Noble ROM 3.0, che ha portato la One UI 5.0 su Samsung Galaxy S9, S9+ e Note 9, arriva la versione 3.1 “VIBO” (i codename sono legati alla Calabria), che porta sui “vecchi” smartphone del produttore tutte le funzionalità della One UI 5.1. Le novità sono parecchie e includono il nuovo widget per la batteria dei dispositivi connessi, il nuovo widget per il meteo dinamico, il multi control per gli ultimi Galaxy Book, diversi cambiamenti nelle app Fotocamera e Galleria, con la possibilità di cambiare rapidamente il tono colore dei selfie, una ricerca più avanzata, la rimasterizzazione delle immagini migliorata, la possibilità di creare un album di famiglia condiviso e di visualizzare con un layout semplificato i dettagli degli scatti.

Ci sono anche miglioramenti nel multitasking, nelle modalità e nelle routine, il perfezionato widget Suggerimento smart e la novità forse più richiesta: la funzione Image Clipper, che consente di estrarre rapidamente i soggetti da foto e video e utilizzarli come sticker. Quest’ultima è per ora disponibile in modo ufficiale solo su Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra, in attesa di scoprire se Samsung ha davvero intenzione di portarla sugli altri modelli recenti. La versione 3.1 ha inoltre portato le patch di sicurezza di febbraio 2023, miglioramenti nelle animazioni, passi avanti nella gestione della RAM e altri perfezionamenti nascosti sotto al “cofano”.

Si tratta di un porting sviluppato da AlexisXDA, Recognized Developer di XDA, e non presenta particolari criticità che ne limiterebbero un uso quotidiano. Lo sviluppatore ci tiene comunque a sottolineare l’esistenza di alcuni problemi con la fotocamera frontale e l’HDR, e con lo sblocco facciale (non funziona nemmeno con la scansione dell’iride).

Per l’installazione della Noble ROM 3.1 dovete disporre almeno della TWRP 3.7 9-0: per procedere vi consigliamo di seguire attentamente le istruzioni, che potete trovare a questo link insieme ai file da scaricare (tramite OneDrive, Mega, Google Drive o MediaFire). Avete intenzione di provare la nuova versione basata sulla One UI 5.1 sul vostro Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+ o Galaxy Note 9?

grazie ad Alex per la segnalazione

