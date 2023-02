Qualche giorno fa, complice l’inizio della distribuzione dell’aggiornamento One UI 5.1 su diversi dispositivi Galaxy, abbiamo dato uno sguardo alle principali novità introdotte dall’ultima versione dell’interfaccia proprietaria dell’azienda, inizialmente riservata agli smartphone della famiglia Galaxy S23. Tra queste novità c’è Image Clipper, ovvero una funzione che permette all’utente di estratte i soggetti da foto e video, isolandoli dallo sfondo e dando in seguito la possibilità di condividerli; se inizialmente si pensava che sarebbe rimasta una prerogativa degli ultimi flagship dell’azienda, visto che non ve ne è traccia sugli altri dispositivi aggiornati alla One UI 5.1, adesso sembra che possa essere introdotta con un futuro aggiornamento.

Altri dispositivi Galaxy potranno beneficiare della funzione Image Clipper

Come detto dunque Image Clipper consente, attraverso un tocco prolungato, di ritagliare istantaneamente gli oggetti dalle foto utilizzando l’app Galleria, in seguito è quindi possibile copiare, condividere o salvare l’oggetto ritagliato come nuova immagine.

Nonostante la funzionalità in questione non sia presente sugli smartphone del produttore che hanno già ricevuto la One UI 5.1, stando a quanto condiviso su Twitter da @GaryeonHan, sembra che possa essere introdotta con un futuro aggiornamento dell’app Galleria; il leaker non si limita a questa dichiarazione, ma azzarda anche la lista dei dispositivi che ne potranno beneficiare, ovvero:

Serie Galaxy S20, Galaxy S21 e Galaxy S22, Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, Galaxy Z Fold 2, Z Fold 3 e Z Fold 4, nonché Galaxy Z Flip e Z Flip 5G, Galaxy Z Flip 3 e Z Flip 4.

Oltre agli smartphone appena citati, è plausibile che Image Clipper venga implementato anche su alcuni tablet del brand, sempre attraverso un aggiornamento dell’app Galleria, anche se per il momento non ci sono informazioni precise al riguardo.

Potrebbe interessarti anche: L’alimentazione bypass dei Galaxy S23 è in arrivo per altri smartphone Samsung