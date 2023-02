Realme si prepara alla presentazione del nuovo Realme GT3. Il brand ha appena confermato che il nuovo flagship sarà protagonista di un evento di lancio in programma il prossimo 28 febbraio, a partire dalle 16, a margine del Mobile World Congress 2023 di Barcellona.

L’evento sarà l’occasione per scoprire da vicino il nuovo flagship di Realme per il mercato europeo che, tra le nuove funzioni, potrà contare anche sulla ricarica rapida da 240 W, appena introdotta dal brand sul recente Realme GT Neo5 in Cina. Ecco i dettagli in merito al nuovo progetto in arrivo da Realme:

Realme GT3: tutto pronto per il debutto al Mobile World Congress 2023

Il nuovo Realme GT3 sarà svelato in occasione di un evento di lancio in programma il prossimo 28 di febbraio. L’evento potrà essere seguito direttamente online (potete attivare il promemoria dal player qui di seguito). Il lancio commerciale dovrebbe avvenire nel corso delle prime settimane del mese di marzo, in tutti i mercati europei in cui è presente Realme.

Per il momento, Realme non ha svelato alcun dettaglio in merito in merito alle specifiche tecniche del nuovo smartphone, al netto della presenza della ricarica rapida da 240 W. Maggiori dettagli in merito alla scheda tecnica del dispositivo dovrebbero emergere già nel corso dei prossimi giorni, considerando che il debutto è sempre più vicino.

Il nuovo Realme GT3 potrebbe essere un rebranding del GT Neo5 presentato in Cina. Lo smartphone in questione presenta il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, un display AMOLED da 6,7 pollici di diagonale e lo stesso design posteriore che appare nel teaser ufficiale diffuso in queste ore da Realme.

Il GT Neo5 è disponibile in due varianti: la prima, con batteria da 4.600 mAh, supporta la ricarica da 240 W mentre la seconda, con batteria da 5.000 mAh, si ferma a 150 W. Con la ricarica da 240 W sono sufficienti 80 secondi per passare dall’1% al 20% di carica e appena 4 minuti per riempire il 50% della batteria.

Leggi anche: Realme GT Neo5 è ufficiale con specifiche super e prezzi aggressivi

In copertina Realme GT Neo5