Il produttore cinese HONOR ha presentato ufficialmente la propria nuova proposta per la fascia media, HONOR Magic5 Lite 5G, uno smartphone che vuole portare l’eleganza nella fascia media e lo fa attraverso un design curato, caratterizzato da un ampio display immersivo curvo ai bordi e da dettagli mutuati dai modelli premium della gamma, e attraverso specifiche tecniche imprescindibili per uno smartphone di tale segmento del mercato.

Esso va ad inaugurare, di fatto, la nuova gamma HONOR Magic5 e funge da antipasto per le novità che l’azienda presenterà tra qualche giorno al Mobile World Congress 2023.

HONOR Magic5 Lite 5G è ufficiale

Sebbene da qualche settimana risulti già acquistabile attraverso alcuni rivenditori, anche autorevoli come Unieuro e MediaWorld, l’ufficialità per l’Italia di HONOR Magic5 Lite 5G arriva soltanto oggi.

A dirla tutta, lo smartphone è il rebrand di HONOR X9a suo alter ego lanciato alla fine del mese di dicembre in Malesia e sugli altri mercati nordorientali: i due smartphone, infatti, combaciano in tutto e per tutto, tranne che per il nome.

Dal punto di vista estetico, lo smartphone è caratterizzato da un design piuttosto elegante, specie considerando il segmento del mercato in cui va a collocarsi. La parte anteriore è dominata da un ampio display OLED curvo ai bordi, mentre il posteriore è caratterizzato dalla presenza dell’iconico Matrix Star Ring, un anello circolare nero e leggermente sporgente all’interno del quale sono collocati i tre sensori fotografici e il flash LED. In generale, poi, lo smartphone è molto sottile (7,9 mm) e leggero (175 grammi).

Guardando oltre al design, HONOR Magic5 Lite 5G si pone come successore designato del Magic4 Lite 5G (a sua volta gemello di HONOR X9 5G) che arrivò in Italia nel maggio del 2022 e, rispetto a lui, compie alcuni evidenti (e apprezzabili) passi in avanti ma, ahinoi, anche alcuni passi indietro.

Tanti passi avanti ma alcuni passi indietro rispetto al predecessore

Scorrendo le specifiche, HONOR Magic5 Lite 5G può essere visto come una sorta di affinamento rispetto al predecessore, dal quale eredita le linee generali (seppur maggiormente rifinite e squadrate) e la piattaforma su cui si basa, ovvero lo Snapdragon 695 di Qualcomm affiancato da 6 GB di memoria RAM, espandibile di altri 5 GB con la HONOR RAM Turbo (il predecessore si fermava a 2 GB aggiuntivi) e da 128 GB di spazio di archiviazione, non espandibile.

Se il confronto sul SoC si chiude in parità, Magic5 Lite 5G batte a man bassa il predecessore per quanto concerne il display, decisamente rivisto in meglio; un bel display OLED curvo da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, certificato inoltre da TÜV Rheinland per il basso livello di luce blu emessa, prende il posto di un enorme IPS LCD da 6,81 pollici.

Il display è poi interrotto da una singola fotocamera (collocata in un foro circolare e centrato) da 16 megapixel (stessa risoluzione di quella del Magic4 Lite 5G), sfruttabile per il riconoscimento 2D del volto, e nasconde un lettore delle impronte digitali ottico, altro (potenziale) passo in avanti rispetto a quello del predecessore (montato lateralmente).

Spostandoci al posteriore, nel sopracitato Matrix Star Ring, è ospitato il comparto fotografico triplo che, almeno sulla carta, dovrebbe garantire un’altra marcia in più allo smartphone: HONOR Magic5 Lite offre un sensore principale da 64 megapixel con PDAF, un sensore ultra-grandangolare da 5 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel; se sul terzo sensore non cambia nulla, i primi due vanno a migliorare, rispettivamente, il sensore principale da 48 megapixel e il sensore per la profondità di campo da 2 megapixel del predecessore.

Per quanto concerne la fotocamera, restano invariate tutte le varie modalità di scatto e di registrazione dei video, compresa la modalità Multi-video che consente di registrare simultaneamente con la fotocamera anteriore e quella posteriore. Chiude il comparto multimediale l’audio che è mono ed esce dall’unico speaker montato nella parte bassa di HONOR Magic5 Lite 5G che può contare sulla certificazione Hi-Res Audio (anche wireless).

Passando al comparto connettività, è tutto invariato rispetto al predecessore: troviamo, infatti, il supporto alle reti 5G, il Wi-Fi 5 (802.11 ac dual-band), il Bluetooth 5.1, l’NFC e una porta USB Type-C (2.0) che funge da porta di ricarica, porta dati e uscita audio (manca, infatti, il jack da 3,5 mm).

Dove Magic5 Lite 5G perde lo scontro con il suo predecessore è sulla batteria o, più precisamente, sulla tecnologia di ricarica: esso, infatti, può contare su una batteria da 5100 mAh (contro i 4800 mAh di Magic4 Lite 5G) ma si ricarica, via cavo, a 40 W contro i 66 W del predecessore, decisamente più rapido. Tuttavia, HONOR suggerisce di non preoccuparsi perché prevede che lo smartphone possa riuscire a coprire agevolmente due giornate di normale utilizzo.

In ultimo, HONOR Magic5 Lite 5G arriva con a bordo la Magic UI 6.1 basata su Android 12: pur non essendo l’ultima versione di Android sulla piazza, il produttore cinese ci mette una pezza con le tante funzionalità offerte dalla propria interfaccia.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo HONOR Magic5 Lite 5G.

Dimensioni: 161,6 x 73,9 x 7,9 mm

x x Peso: 175 grammi

Display: OLED da 6,67 pollici FHD+ (1080 x 2400 pixel, in 20:9) Frequenza di aggiornamento: 120 Hz Frequenza di campionamento del tocco: 300 Hz Luminosità massima: 800 nit Spazio colore: 100% DCI-P3 Regolazione luminosità: 1920 Hz Certificazione TÜV Rheinland (basso livello di luce blu) Protezione con vetro da 0,65 mm ad ampio rinforzo (resiste fino a 900 Mpa)

da (1080 x 2400 pixel, in 20:9) SoC: Qualcomm Snapdragon 695 (6 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 619

(6 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 6 GB , espandibili di altri 5 GB con HONOR RAM Turbo

, espandibili di altri 5 GB con HONOR RAM Turbo Spazio di archiviazione: 128 GB

Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale da 64 MP (f/1.8) con PDAF Sensore ultra-grandangolare da 5 MP (f/2.2) Sensore macro da 2 MP (f/2.4) Registrazione video: 1080p a 30 fps

con flash LED Fotocamera anteriore: sensore da 16 MP (f/2.45)

(f/2.45) Audio: mono , certificazione Hi-Res Audio (anche wireless)

, certificazione (anche wireless) Reti mobili: Dual SIM (due nano-SIM), 5G NR (SA e NSA)/4G/3G/2G

(SA e NSA)/4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5.1 , GPS , NFC , USB Type-C

(802.11 ac), , , , Sensori: accelerometro , giroscopio , bussola , luce ambientale , prossimità

, , , , Metodi di sblocco: lettore delle impronte digitali (ottico, sotto al display), riconoscimento 2D del volto

(ottico, sotto al display), Batteria: 5100 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 40 W (HONOR SuperCharge)

con supporto alla ricarica rapida cablata a (HONOR SuperCharge) Sistema operativo: Magic UI 6.1 basata su Android 12

Disponibilità e prezzo di HONOR Magic5 Lite 5G

Il nuovo HONOR Magic5 Lite 5G è già disponibile al pre-ordine sul sito ufficiale del produttore cinese e le vendite effettive partiranno il prossimo 1 marzo. Lo smartphone viene proposto nella sola configurazione di memorie 6+128 GB e nelle tre colorazioni Titanium Silver, Emerald Green e Midnight Black al prezzo consigliato di 389,90 euro.

Pre-ordina HONOR Magic5 Lite 5G su hihonor.com

Coloro che si registreranno per la prima volta sul portale hihonor.com riceveranno un coupon sconto da 30 euro che porta il prezzo effettivo a 359,90 euro.

Per celebrare il lancio dello smartphone, il produttore cinese ha poi pensato a due promozioni ad hoc che consentono di ricevere HONOR Magic5 Lite 5G in bundle con vari accessori:

Pre-ordine dal 21 febbraio

Per-ordinando lo smartphone sul sito ufficiale è previsto un ricco bundle composto dalle cuffie true wireless HONOR Earbuds 2 Lite (valore commerciale di 69,90 euro), il caricabatterie da 66 W HONOR SuperCharge (valore commerciale di 29,99 euro), una cover con le decorazioni di HONOR Talents e la garanzia di sei mesi per gli interventi di riparazione dello schermo.

Per-ordinando lo smartphone sul sito ufficiale è previsto un ricco bundle composto dalle cuffie true wireless (valore commerciale di 69,90 euro), il caricabatterie da (valore commerciale di 29,99 euro), una cover con le decorazioni di HONOR Talents e la garanzia di sei mesi per gli interventi di riparazione dello schermo. Acquisto dal 1 marzo

Nel momento in cui verranno aperte le vendite ufficiali, è comunque previsto un bundle ma leggermente diverso: esso sarà composto dalla HONOR Band 7 (valore commerciale intorno ai 50 euro), dal caricabatterie da 66 W HONOR SuperCharge (valore commerciale di 29,99 euro), una cover con le decorazioni di HONOR Talents e la garanzia di sei mesi per gli interventi di riparazione dello schermo.

