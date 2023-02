L’applicazione Camera Assistant era stata lanciata da Samsung nel mese di ottobre dello scorso anno al fine di mettere tra le mani degli utenti un maggiore controllo sul comparto fotografico; se in un primo momento l’app era stata un’esclusiva della serie Galaxy S22, adesso il produttore sta lavorando per allungare la lista dei modelli compatibili, ponendo però come conditio sine qua non l’avvenuta installazione dell’aggiornamento alla One UI 5.1.

Dell’app Camera Assistant di Samsung vi avevamo già parlato esattamente una settimana fa: in quella sede vi avevamo raccontato delle novità prossime all’introduzione con l’ultimo aggiornamento dell’app, vale a dire la versione 1.1.00.4 disponibile al download tramite il Galaxy Store.

In questa sede non torniamo sul punto, ma andiamo piuttosto a parlare dei modelli Samsung Galaxy che attualmente permettono di installare e sfruttare l’app e di quelli che presto diventeranno compatibili. Camera Assistant 1.1.00.4 è compatibile con gli smartphone delle serie Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S23 e sui pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip4 e Samsung Galaxy Z Fold4, a patto che siano già stati aggiornati alla versione 5.1 della One UI. Se siete degli assidui frequentatori della nostra pagina dedicata agli aggiornamenti software di Samsung, sapete già che la One UI 5.1 è stata rilasciata per i Galaxy S22, i Galaxy S21, Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4, tuttavia il discorso non si applica ancora a tutti i mercati dove sono disponibili, pertanto per qualche utente l’attesa sarà più lunga.

Se siete possessori di questi modelli e avete già installato l’aggiornamento richiesto, vi basterà cliccare su questo link e scaricare Camera Assistant direttamente dal Galaxy Store.

Guardando avanti, il produttore ha in programma di estendere la compatibilità dell’app anche ad altri modelli, più precisamente: Samsung Galaxy Z Flip3, Samsung Galaxy Z Fold3, Samsung Galaxy Z Fold2, Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra. Naturalmente, per questi modelli i tempi di attesa saranno ancora più lunghi e al momento non meglio precisati.

