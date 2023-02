Con l’arrivo della OneUI 5.0 sui top di gamma dello scorso anno, Samsung ha rilasciato un nuovo modulo per Good Lock chiamato Camera Assistant che permette di avere maggiore controllo sulla fotocamera dei dispositivi. Tramite un post sul forum ufficiale il produttore ha confermato l’arrivo di ulteriore funzionalità per l’applicazione e il rilascio della stessa su un maggior numero di dispositivi.

Sono tante le nuove funzionalità di Camera Assistant di Samsung

La prossima versione di Camera Assistant introdurrà diverse nuove funzioni, tra cui la possibilità di impostare la velocità di scatto delle immagini, spesso oggetto di critiche da parte dei possessori di smartphone Samsung. L’applicazione permetterà di impostare tre diversi livelli di velocità di scatto: “Speed Priority” scatterà l’immagine rapidamente a scapito della qualità, “Balanced” troverà una via di mezzo tra velocità di scatto e qualità dell’immagine, mentre “Quality Priority” scatterà lentamente ma offrirà l’immagine migliore.

Sarà possibile anche velocizzare al massimo la velocità di scatto facendo in modo che l’immagine venga catturata nell’istante in cui si tocca il tasto di scatto e non quando viene alzato il dito dallo schermo, oltre al poter disattivare l’HDR automatico per velocizzare le operazioni.

Tra le altre funzionalità in arrivo col nuovo aggiornamento ci saranno anche tre nuove opzioni per l’ammorbidimento dell’immagine: “Off”, “Medium (50%)” e “High (100%)” che andranno a giocare sui dettagli dell’immagine come potete vedere dall’esempio in alto, oltre alla possibilità di poter registrare un video o una GIF tenendo premuto il tasto di scatto o di catturare immagini a intervalli regolari di tempo (ogni secondo, ogni 1,5 secondi, ogni 2 secondi e così via).

Miglioramenti anche sul fronte dei consumi: per evitare l’eccessivo surriscaldamento che caratterizza gli smartphone Samsung quando si usa a lungo la fotocamera, sarà possibile tramite Camera Assistant abbassare il livello di luminosità dello schermo durante l’utilizzo dell’app fotocamera.

Camera Assistant nella nuova versione verrà rilasciata su tutti gli smartphone di fascia alta di Samsung a partire da Galaxy Note 20, inclusi i dispositivi pieghevoli. Questa la lista ufficiale che riceveranno l’applicazione nel prossimo futuro:

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold 4

Nel frattempo, se possedete Samsung Galaxy S22 o modelli successivi potete scaricare l’applicazione direttamente da Galaxy Store.