A ottobre Samsung ha lanciato l’app Camera Assistant in versione beta come modulo Good Lock per la serie Galaxy S22, consentendo agli utenti di modificare alcune impostazioni avanzate della fotocamera, come la disattivazione dell’HDR automatico e del cambio automatico dell’obiettivo.

Ora la società ha confermato che Camera Assistant diventerà disponibile per più dispositivi Samsung Galaxy una volta che l’app uscirà dalla fase beta.

Samsung Camera Assistant si espanderà su più dispositivi Galaxy dopo la fase beta

Un moderatore della community Samsung sudcoreana ha rivelato che dopo la fase beta l’azienda annuncerà i nuovi modelli Galaxy che saranno supportati da Camera Assistant.

Al momento non è chiaro quando l’app uscirà dalla beta, ma solitamente Samsung testa i moduli Good Lock per diversi mesi prima di rilasciarli in versione stabile, spesso con il lancio di un prodotto di punta, quindi è possibile che la versione stabile di Camera Assistant verrà rilasciata con lancio della serie Samsung Galaxy S23 che dovrebbe avvenire tra un paio di mesi.

Attualmente Camera Assistant è compatibile con Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra, ma la società potrebbe rendere l’app compatibile anche con Galaxy Z Fold4, Z Flip4 e Galaxy S21 Ultra, dato che questi smartphone condividono in gran parte le stesse specifiche della fotocamera, come fece in passato con la sua app Expert RAW.

A differenza di altri moduli Good Lock, Camera Assistant è un’applicazione autonoma che non richiede l’installazione dell’app Good Lock principale ed è scaricabile da Samsung Galaxy Store.

