Poche ore fa nPerf, società francese tra i principali leader nei test di crowdsourcing delle reti di telecomunicazioni, attiva anche in Italia grazie agli utenti che sfruttano la sua app per speed test per verificare le prestazioni della propria rete mobile, ha pubblicato i risultati delle connessioni mobili dei principali operatori italiani nel 2022.

Il Barometro nPerf ha stabilito che, ancora una volta, è stato Vodafone (giunto alla quinta imposizione di fila) il migliore operatore per quanto concerne le connessioni mobili in Italia, battendo nuovamente la concorrenza di TIM, WINDTRE, Iliad e Fastweb.

nPerf premia nuovamente Vodafone tra gli operatori mobili

Attraverso l’app nPerf, nell’arco del 2022, sono stati accumulati 727.093 test che hanno consentito all’azienda di analizzare le performance delle connessioni mobili offerte dagli operatori italiani su tutte le tecnologie disponibili, dal vecchio 2G fino al più attuale 5G.

Dall’analisi emerge che, complessivamente, Vodafone ha ottenuto il risultato migliore, battendo la concorrenza formata dagli altri tre operatori reali (TIM, WINDTRE e Iliad) e dall’operatore virtuale Fastweb, tenuto in considerazione nello stilare il Barometro di quest’anno relativo al 2022.

L’unico indicatore su cui l’operatore rosso ha perso (seppur di poco) è stata la latenza (dove, come lo scorso anno, TIM si è confermato leggermente migliore, 1 ms la differenza); di contro, Vodafone ha ottenuto il miglior tasso di successo (92,09%, distanziando di poco Fastweb che sta al 91,62%), la velocità media più alta sia in download (91,78 Mb/s) sia in upload (17,27 Mb/s) e le migliori esperienze di navigazione Web (73,09%) e di streaming video su YouTube (86,56%).

Dando uno sguardo alla classifica finale, riportata con tutti i singoli punteggi nella seguente immagine, troviamo Vodafone al primo posto con 91.414 punti, seguita da WINDTRE (80.125), TIM (77.915), Fastweb (76.420) e Iliad (66.371).

In generale i miglioramenti di performance più importanti, nell’arco del 2022, li hanno fatti registrare Vodafone e TIM che, nel punteggio nPerf, rispettivamente 14.000 e 12.000 punti. Iliad è ancora in fase di recupero e resta al fondo della classifica.

Quest’anno il focus è sul 5G

Analizzando, invece, i dati relativi ai soli test effettuati attraverso l’app nPerf con le connessioni mobili 5G, è TIM a spuntarla, dominando su tutti i singoli indicatori al netto dell’esperienza di navigazione Web (dove Vodafone ha ricevuto l’1,5% in più di preferenze).

In questo caso, TIM ha ottenuto il miglior tasso di successo (97,62%, distanziando di poco Vodafone che sta al 96,89%), la velocità media più alta sia in download (358,51 Mb/s) che in upload (42,90 Mb/s), la migliore latenza (31,67 ms) e la migliore esperienza di streaming video su YouTube (93,12%).

La classifica finale, filtrata per i soli test attraverso rete 5G, premia dunque TIM con 125.979 punti, seguita a ruota da Vodafone (121.409), WINDTRE (92.865), Fastweb (87.231) e Iliad (86.200).

Nel caso in cui vogliate informazioni più dettagliate, è possibile consultare la documentazione completa del Barometro nPerf 2022 sulle connessioni mobili in Italia attraverso questo link.

In conclusione, qualora siate interessati a provare l’app di nPerf per testare la vostra connessione mobile, potete scaricarla attraverso il Google Play Store su dispositivi Android (basterà cliccare sul badge sottostante per essere reindirizzati alla pagina dell’app) o attraverso l’App Store sugli iPhone di Apple (la pagina dell’app è raggiungibile tramite questo link).

