Nelle scorse ore l’AGCOM ha reso noto che con la delibera n. 23/23/CONS dell’8 febbraio 2023 ha approvato il Testo unico di revisione e semplificazione degli indicatori di qualità (Key Performance Indicators, o KPIs) del servizio mobile.

Tale normativa va a riallineare la regolamentazione alle nuove tecnologie e al nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche, il tutto con l’obiettivo di razionalizzare e unificare l’intera disciplina sui criteri relativi alla qualità e alle carte dei servizi di comunicazioni che gli operatori telefonici sono tenuti a rispettare.

La nuova disciplina dell’AGCOM per la qualità dei servizi

Così come viene messo in risalto dall’AGCOM, il provvedimento dispone la riduzione del numero di indicatori di qualità (vengono eliminati quelli superati dalle più recenti tecnologie) e la modifica di quelli vigenti (tenendo in considerazione la crescente diffusione delle reti mobile 5G).

In virtù di tale nuovo provvedimento dell’AGCOM, gli operatori telefonici mobile devono:

pubblicare sul proprio sito web e rendere disponibile all’utente, prima della conclusione del contratto, un prospetto che riporti, per ciascuna offerta commerciale inclusiva di accesso a Internet, le informazioni relative a copertura, a velocità massima stimata per le varie tecnologie e velocità pubblicizzata

utilizzare gli indicatori di qualità dei servizi di comunicazioni mobili e personali, stabiliti dall'Autorità, per realizzare report semestrali/annuali riguardanti la percentuale di reclami sugli addebiti, la percentuale di fatture giustamente contestate dall'utente, il tempo di attivazione del servizio voce, la percentuale di tentativi di chiamata andati a buon fine e la percentuale di chiamate vocali correttamente concluse

utilizzare tali indicatori per fissare annualmente gli obiettivi per la qualità dei servizi di comunicazioni mobili e personali

inviare all'Autorità, per ogni periodo di rilevazione previsto di 6 e 12 mesi, un resoconto sui risultati effettivamente raggiunti

pubblicare sul proprio sito web, entro gli stessi termini, i resoconti delle misure

comunicare annualmente agli abbonati gli obiettivi prefissati ed i risultati raggiunti

Inoltre l’AGCOM ricorda che la qualità del servizio di accesso a Internet è rilevata nell’ambito del progetto MisuraInternetMobile.

