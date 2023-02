Una nuova super offerta è disponibile in queste ore per uno smartphone Android di fascia media: stiamo parlando di Realme GT Neo 3T, in sconto nella particolare versione Dragon Ball Z, perfetta per i fan di Goku, ma non solo.

Realme GT Neo 3T in super offerta nella versione Dragon Ball Z

Realme GT Neo 3T è uno smartphone lanciato la scorsa estate che punta molto sul rapporto qualità prezzo. A pochi giorni dal debutto delle versioni Dash Yellow, Drifting White e Shade Black, la casa cinese ha lanciato la versione Dragon Ball Z Edition pensata per i fan del popolare anime, che può contare su una back cover ispirata ai colori dell’outfit utilizzato da Goku nei suoi combattimenti (arancione e blu), e che offre un software arricchito con una serie di sfondi a tema e icone esclusive.

A livello hardware non ci sono differenze rispetto alla corrispondente versione da 8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna UFS 3.1: abbiamo un display AMOLED E4 da 6,62 pollici a risoluzione Full-HD+ con HDR10+ e refresh rate fino a 120 Hz, e il cuore è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 870 octa-core. Il comparto fotografico è composto da quattro sensori: sul retro trova spazio una tripla fotocamera con sensore principale da 64 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP, mentre frontalmente c’è un sensore da 16 MP. Lato connettività c’è tutto ciò che serve (esclusa la porta per il jack da 3,5 mm) con 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e porta USB Type-C. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata SuperDart da 80 W, grazie alla quale può offrire l’autonomia di un giorno in 12 minuti.

Se non siete riusciti ad accaparrarvi la versione Dragon Ball Z di Realme GT Neo 3T fino a questo momento, sappiate che potete rimediare sfruttando l’offerta a disposizione su eBay. Lo smartphone è stato lanciato al prezzo consigliato di 499,99 euro nella configurazione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna: ora potete acquistare quest’ultima con uno sconto di quasi 100 euro, a 409,90 euro, con spedizione gratuita. Il venditore ha quasi 100.000 feedback positivi e offre il pagamento tramite PayPal (eventualmente con tre rate mensili) e le garanzie del servizio eBay Premium. Se siete interessati potete procedere seguendo il link qui in basso:

