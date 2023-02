Torniamo a parlare di Huawei e questa volta non parliamo delle possibili drastiche decisioni da parte degli USA, bensì di smartphone che a breve potrebbero affacciarsi sul mercato: da una parte, la gamma Huawei Nova 11 di fascia media che potrebbe proporre una propria versione di una caratteristica iconica degli ultimi iPhone; dall’altra, la nuova serie flagship Huawei P60 che potrebbe sfruttare i riflettori di Barcellona per mostrarsi al grande pubblico.

Huawei Nova 11 con Dynamic Island?

Se vi chiedessimo di individuare il singolo elemento più iconico e identificativo degli iPhone 14 Pro di Apple, la maggior parte di voi penserebbe con ogni probabilità alla Dynamic Island. Quest’ultima è stata introdotta da Apple proprio coi modelli del 2022 quale caratteristica esclusiva delle versioni Pro e Pro Max (a questo link la nostra prova) e rappresenta un nuovo modo di integrare il classico notch degli iPhone nell’esperienza d’uso dello smartphone, creando un’area sfruttabile — tra le altre cose — per controllare notifiche e attività in corso (Apple stessa cita come esempi la musica in riproduzione, il timer, una connessione AirDrop e le indicazioni di Mappe). Subito dopo il lancio degli ultimi melafonini, stante il ruolo di trend-setter sovente ricoperto da Apple in ambito mobile, si era assistito ad una proliferazione di app per Android volte a scimmiottare la Dynamic Island e vi avevamo parlato della possibile imitazione di tale elemento da parte di qualche produttore del mondo Android.

A quanto pare ci avevamo visto lungo: secondo le ultime indiscrezioni, a farsi carico di realizzare una prima versione ufficiale della Dynamic Island su smartphone Android potrebbe essere Huawei, con particolare riferimento alla nuova gamma Nova 11. I Huawei Nova 11 dovrebbero utilizzare un foro a pillola inclusivo di due fotocamere anteriori, che il produttore avrebbe scelto di accentrare per la prima volta. Tale scelta sarebbe dettata proprio dalla precisa volontà di integrare il ritaglio nell’esperienza software del dispositivo, dando vita ad una Dynamic Island in salsa Huawei.

A dirla tutta, quella di Huawei non sarebbe una banale imitazione, quanto piuttosto uno sviluppo ulteriore di un discorso intrapreso per la prima volta ai tempi di HONOR View20.

Allo stato attuale, della gamma Huawei Nova 11 si conosce ben poco, ma possiamo anticiparvi che l’esperienza fotografica sarà costruita attorno al sistema XMAGE.

La serie Huawei P60 potrebbe salire alla ribalta al MWC 2023

Messi da parte i discorsi relativi alla fascia media, alziamo il tiro con quella premium: della futura serie Huawei P60 circolano numerose indiscrezioni da diverse settimane: a inizio gennaio erano trapelate le prime informazioni sulla scheda tecnica dei due modelli, andando ad evidenziare gli avanzamenti introdotti a livello di comparto fotografico, display e batterie. Sul finire del mese scorso, il focus si era spostato sul modello di punta Huawei P60 Pro, del quale era emersa la dotazione tecnica completa. Se già allora si era vociferato di un possibile lancio programmato per il mese di marzo 2023, qualche giorno fa abbiamo appreso che accanto agli smartphone dovrebbero debuttare anche le cuffie true wireless Huawei FreeBuds Pro 2+.

Ebbene, in questa sede parliamo proprio dell’approdo dei Huawei P60 sul mercato a livello internazionale: nelle ultime ore, sta rimbalzando sul portale cinese Weibo l’indiscrezione secondo cui Huawei P60 e Huawei P60 Pro verranno mostrati per la prima volta in occasione del Mobile World Congress 2023, in programma a Barcellona dal 27 febbraio al 2 marzo. La voce è stata ripresa da diversi tipster della piattaforma: uno in particolare parla di un lancio in piena regola e allude al comparto fotografico aggiornato da Huawei. Secondo una diversa fonte, invece, il produttore cinese mostrerà anche una variante con cover posteriore realizzata in pelle.

In attesa di capire se davvero Huawei presenterà i propri top di gamma al MWC — non sarebbe la sola —, vi lasciamo alla nostra recensione del più recente smartphone premium del brand.

Leggi anche: Recensione Huawei Mate 50 Pro