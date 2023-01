Anche se in Europa il brand si è quasi esclusivamente concentrato su notebook e wearable, Huawei continua a lavorare alla sua gamma di smartphone che registrano risultati importanti in Cina. In rampa di lancio c’è la nuova serie Huawei P60 che potrà contare anche sul nuovo top di gamma Huawei P60 Pro.

La nuova gamma dovrebbe debuttare entro la fine di marzo, comprendendo sia il P60 che il P60 Pro (oltre ad un’ulteriore possibile variante del Pro). In attesa di conferme ufficiali da parte dell’azienda, in queste ore sono emersi i primi dettagli sulla scheda tecnica del nuovo Huawei P60 Pro.

Lo smartphone, al netto dell’assenza del 5G (tecnologia a cui Huawei non può accedere per via delle sanzioni), dovrebbe arrivare sul mercato con una scheda tecnica di ottimo livello. Vediamo, quindi, quali sono le specifiche che dovrebbero caratterizzare il progetto.

Huawei P60 Pro: ecco i primi dettagli sulla scheda tecnica

Il nuovo Huawei P60 Pro arriverà sul mercato con il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, in un’inedita variante dotata esclusivamente di connettività 4G. La presenza del SoC di casa Qualcomm è garanzia di prestazioni al top per il futuro smartphone di casa Huawei che potrà contare, come da tradizione, su varie combinazioni di RAM e storage (LPDDR5X e UFS 4.0)

Da segnalare anche la presenza di un display OLED da 6,6 pollici di diagonale. Il pannello presenterà risoluzione QHD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. Lo smartphone integrerà anche una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100 W ed alla ricarica wireless da 50 W. Almeno sulla carta, l’autonomia non dovrebbe essere un problema.

Tra le specifiche del nuovo Huawei P60 Pro ci sarà spazio anche per la certificazione IP68 oltre che una tripla fotocamera posteriore. Il leak di oggi conferma la presenza di una fotocamera principale da 50 Megapixel con sensore Sony IMX888 in grado di garantire performance di fascia elevata.

A supporto del sensore principale ci sarà un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel (Sony IMX858) ed un sensore teleobiettivo (OmniVision OV64B). Da segnalare anche l’insolito modulo delle fotocamere posteriori, come evidenziato dal render, con un sensore caratterizzato da dimensioni “abbondanti”.

Lato software troveremo Harmony OS 3.0. Come evidenziato in precedenza, il nuovo Huawei P60 Pro dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine di marzo. Il periodo di lancio, stando al leak di oggi, si riferisce al mercato cinese. La commercializzazione internazionale dello smartphone resta da valutare.

Huawei potrebbe tentare l’ennesimo rilancio nella fascia alta provando a conquistare il mercato grazie alle buone prestazioni (soprattutto lato fotocamere) del suo smartphone. Ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane. Ricordiamo che il P50 Pro ha convinto sotto diversi punti di vista e, in particolare, come camera phone. Ulteriori dettagli sono disponibili nella recensione linkata qui di seguito:

In copertina Huawei P50 Pro