A ottobre il sottosegretario al commercio degli Stati Uniti per l’industria e la sicurezza Alan Estevez ha affermato che il governo statunitense stava opportunamente facendo tutto ciò che era in suo potere per proteggere la sicurezza nazionale e impedire che tecnologie cruciali venissero acquisite dai servizi militari, di intelligence e di sicurezza della Repubblica popolare cinese.

La questione relativa al ban Huawei USA è iniziata nel 2019 durante la presidenza di Donald Trump, ma in quel periodo sono state concesse licenze ad alcune società statunitensi, tra cui Intel e Qualcomm, per fornire a Huawei tecnologia non correlata al 5G. Ora sembra che l’amministrazione Biden abbia intenzione di bloccare completamente le esportazioni di tecnologia nei confronti del colosso cinese.