La serie Huawei P50 è sul mercato da oltre un anno, quindi l’azienda sta lavorando sulla gamma successiva di smartphone di punta da parecchio tempo. Secondo nuove indiscrezioni Huawei P60 e P60 Pro verranno lanciati a marzo con fotocamere e display migliorati e batterie più capienti.

Huawei P60 e P60 Pro verrebbero lanciati a marzo con fotocamere, display e batterie migliori

Secondo quanto riportato dalle fonti Huawei P60 Pro presumibilmente sfoggerebbe un display OLED da 6,6 pollici a 120 Hz con risoluzione 1.440 x 3.200 pixel, quindi superiore ai 1.228 x 2.700 pixel di Huawei P50 Pro visibile nell’immagine di copertina.

Il pannello verrebbe fornito da BOE e utilizzerebbe l’attenuazione PWM ad alta frequenza (1.920 Hz), inoltre ospiterebbe una fotocamera selfie da 32 MP.

Il modulo della fotocamera posteriore sarebbe composto da un sensore principale da 50 MP Sony IMX888, mentre l’obiettivo ultra grandangolare verrebbe aggiornato con un sensore da 50 MP, forse l’IMX858. Per il teleobiettivo l’azienda potrebbe utilizzare lo stesso sensore da 64 MP OmniVision OV64B.

Huawei P60 adotterebbe invece una configurazione diversa. La fotocamera principale dovrebbe utilizzare il sensore IMX789 da 52 MP, un sensore da 1/1,35″ con pixel da 1,12 µm, affiancato da un obiettivo ultra grandangolare da 50 MP (IMX858) e da una teleobiettivo 16 MP (forse l’IMX351).

Le fotocamere dei due prossimi smartphone Huawei sarebbero basate sul sistema di imaging interno XMAGE e l’apertura variabile vista su Huawei P50 Pro sarebbe presente su entrambi i dispositivi.

Le stesse fonti affermano che Huawei P60 Pro sarebbe animato da una versione 4G del chipset Snapdragon 8+ Gen 1 e alimentato da una batteria da 5.500 mAh con ricarica cablata da 100 W e 50 W. Per confronto Huawei P50 Pro integra un chipset Snapdragon 888 4G e una batteria da 4.360 mAh con ricarica da 66 W/50 W.

La serie Huawei P50 dovrebbe ereditare alcune funzionalità della serie Huawei Mate 50 come il vetro temperato Kunlun per lo schermo e un grado di protezione IP68, oltre al supporto per la comunicazione satellitare, anche se utilizzerebbe il sistema BeiDou e potrebbe avere un supporto limitato al di fuori della Cina.

Huawei deve ancora confermare l’esistenza della serie P60, ma se intende realmente rilasciarli a marzo dovrebbero iniziare a emergere informazioni ufficiali a breve.

