Lo scorso novembre, il produttore cinese HONOR ha annunciato sul mercato di casa il nuovo smartphone pieghevole HONOR Magic Vs, dispositivo davvero interessante che farà il suo debutto internazionale il prossimo 27 febbraio al Mobile World Congress di Barcellona.

Lo smartphone è finito in anteprima (si tratta di un’unità di pre-produzione) nelle grinfie di Zack Nelson, celebre volto del canale YouTube Jerry Rig Everything, che ha smontato il pieghevole, raccontando tutti i segreti della sua parte più sorprendente e innovativa: l’innovativa cerniera.

HONOR Magic Vs smontato e analizzato in un video su YouTube

Il 27 febbraio 2023, quando qua in Italia saranno le 13:30, il produttore cinese HONOR presenterà a livello globale il pieghevole HONOR Magic Vs, già ufficiale in Cina da novembre 2022, scegliendo il palco del MWC (che chiuderà l’affollatissimo mese di Techbraio) come cornice.

Preparandosi all’evento e volendo mettere un po’ di pepe, il produttore cinese ha mandato un’unità di pre-produzione dello smartphone al canale YouTube Jerry Rig Everything: Zack Nelson, volto del canale, ha realizzato un video-smontaggio dello smartphone, raccontandoci tutti i suoi segreti, anche quelli della cerniera, parte cruciale nella progettazione di uno smartphone pieghevole.

Il video, della durata di circa 10 minuti, è la prima occasione in cui HONOR fa luce (o fa fare luce) sul significato del suo “design a 4 componenti”, capace di ridurre il numero di componenti della cerniera dai 92 componenti di quella del predecessore HONOR Magic V ai soli 4 componenti di quella del nuovo HONOR Magic Vs.

L’innovativa cerniera e tutti gli altri segreti del pieghevole

Lo Youtuber rivela che gli elementi in magnesio che costituiscono la cerniera di HONOR Magic Vs sono fusi insieme e modellati sul telaio in plastica, rendendo la cerniera più resistente e al contempo decisamente più leggera (62% in meno) rispetto a quella del predecessore Magic V.

Il produttore cinese ha sfruttato delle barrette metalliche verticali per far sì che lo schermo pieghevole, da disteso, nasconda sufficientemente la piega, grazie al supporto verticale; tutto ciò sorprende per la leggerezza e la quasi semplicità che è sfuggita al pioniere degli smartphone pieghevoli (ovvero Samsung, a cui Nelson suggerisce di prendere appunti guardando il video).

Durante la rimozione del display pieghevole, Nelson ha mostrato che il pannello continua a funzionare sebbene non assemblato con il resto dello smartphone, a patto che non venga colpito nel suo punto debole, cosa fatta dallo Youtuber (e a quel punto il pannello è morto).

Il video ci ha anche rivelato altri curiosi dettagli su HONOR Magic Vs: nonostante lo smartphone non possa godere di una certificazione IP, è provvisto qua e là di guarnizioni in gomma (attorno all’altoparlante, al carrellino della SIM, ai perni di collegamento della cerniera al corpo del telefono) che migliorano la resistenza ad acqua e polvere.

Infine, oltre a confermare tutto ciò che già sappiamo sullo smartphone, tra cui la presenza di cinque fotocamere (tre nel comparto principale e due selfie-camera, una per display), Nelson ha fatto notare che i 5000 mAh di capacità totale della batteria sono ottenuti grazie a due celle (una da 2930 mAh e una da 2070 mAh), una per ogni metà di HONOR Magic Vs.

Per scoprire se il pieghevole di casa HONOR riuscirà o meno a infastidire il Samsung Galaxy Z Fold4 (trovate qui la nostra recensione), bisognerà attendere almeno il Mobile World Congress 2023. Sembra che la guerra globale dei pieghevoli possa finalmente avere inizio.

