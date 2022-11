Si è da poco concluso l’evento con cui produttore cinese Honor ha presentato in Cina il proprio nuovo smartphone pieghevole Honor Magic Vs e i tre membri che compongono la famiglia Honor 80.

Il pieghevole è una evoluzione ma non una rivoluzione del predecessore Magic V mai arrivato in Italia, mentre i nuovi Honor 80, 80 Pro e 80 SE propongono specifiche decisamente interessanti se commisurate ai prezzi di vendita, almeno a quelli ufficiali per il mercato cinese.

Honor Magic Vs è ufficiale con tanta potenza e cerniera ridisegnata

Il pezzo forte dell’evento Honor è indubbiamente il nuovo smartphone flagship pieghevole a libro Honor Magic Vs, decisamente più sottile e leggero del predecessore Magic V grazie ad un design della cerniera totalmente rivisto e ottimizzato.

Honor Magic Vs è basato sullo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, che non è l’ultima soluzione del colosso di San Diego ma si è rivelata decisamente in grado di fare bene il proprio lavoro di SoC per dispositivi top gamma, affiancato da 8 o 12 GB di memoria RAM e 256 o 512 GB di spazio di archiviazione.

Come ogni pieghevole a libro che si rispetti, Honor Magic Vs offre due display: internamente troviamo un OLED pieghevole da 7,9 pollici, ben definito ma non troppo luminoso e con refresh rate a 90 Hz che sembra essere lo stesso presente nel predecessore; esternamente troviamo un display OLED da 6,45 pollici con risoluzione FHD+ molto allungato, con supporto all’HDR10+ e refresh rate a 120 Hz. Per la prima volta, lo smartphone sarà compatibile con la penna e, nello specifico, sarà compatibile con la Magic Pen (che si collega via bluetooth, annunciata dal colosso cinese durante il lancio dello smartphone.

Grazie alla nuova cerniera, realizzata con soli 4 elementi ma comunque molto robusta (Honor suggerisce una resistenza pari a 400’000 pieghe, circa 10 anni di utilizzo con 100 pieghe al giorno), il display interno sembrerà “senza pieghe” quando verrà aperto.

Dal punto di vista del comparto fotografico, Honor Magic Vs offre una configurazione a tripla fotocamera posteriore e altre due fotocamere incastonate in fori circolari nella parte alta dei due display, sia esterno (da 16 megapixel) che interno (dove è posizionata al centro della metà di destra ma non viene specificata la risoluzione del sensore).

Il comparto fotografico principale, collocato in una placca rettangolare un po’ sporgente dalla scocca (che è in vetro o eco-pelle) è composto dal sensore grandangolare Sony IMX800 da 54 megapixel (f/1.9), configurazione già vista su Honor 70 Pro, da un sensore ultra-grandangolare da 50 megapixel e da un teleobiettivo da 8 megapixel che garantisce lo zoom ottico 3x.

Per il resto, troviamo audio stereo, un comparto connettività decisamente completo (reti 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS dual band, NFC, USB-C), un lettore delle impronte digitali montato lateralmente e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 66 W Honor SuperCharge, che consente una ricarica completa in 46 minuti.

Chiude il pacchetto il sistema operativo che è la Magic UI 7.0 di HONOR, basata su Android 12, ricca di novità e lanciata ufficialmente nelle scorse ore dal produttore cinese.

Infine, Honor Magic Vs è disponibile anche in una versione estrema chiamata Ultimate, realizzato in vetro all’anteriore e al posteriore, in lega di magnesio per quanto concerne il frame e in lega di titanio per quanto concerne la cerniera; per quanto la scheda tecnica sia pressoché invariata rispetto al modello “standard”, lui può contare su un SoC leggermente overclockato (+200 MHz sui performance core) e sull’esclusiva configurazione di memoria con 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

Scheda tecnica

Dimensioni: 160,3 x 141,5 x 6,1 mm (da aperto) e 160,3 x 72,6 x 12,9 mm (da chiuso)

x x (da aperto) e x x (da chiuso) Peso: 261 grammi (retro in eco-pelle), 267 grammi (retro in vetro), 265 grammi (versione Ultimate)

(retro in eco-pelle), (retro in vetro), (versione Ultimate) Display interno: Foldable OLED da 7,9 pollici con risoluzione 1984 x 2272 pixel 1 miliardo di colori Luminosità di picco: 800 nit HDR10+ Refresh rate a 90 Hz

da con risoluzione x Display esterno: OLED da 6,45 pollici con risoluzione FHD+ in 21,3:9 1 miliardo di colori Luminosità di picco: 1200 nit HDR10+ Refresh rate a 120 Hz

da con risoluzione in 21,3:9 SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 730

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 o 12 GB (Vs), 16 GB (solo versione Ultimate)

o (Vs), (solo versione Ultimate) Spazio di archiviazione: 256 o 512 GB

o Fotocamera posteriore tripla con doppio flash LED (dual tone) Sensore principale da 54 MP (f/1.9) con PDAF e Laser AF Sensore ultra-grandangolare da 50 MP (f/2.0) Sensore tele da 8 MP (f/2.4) con OIS per lo zoom ottico 3x Registra video fino a 4K @ 60 fps

con doppio flash LED (dual tone) Fotocamera sul display esterno: sensore da 16 MP (f/2.45)

(f/2.45) Audio: stereo (doppio speaker)

(doppio speaker) Reti mobili: Dual SIM (nano-SIM), 5G /4G/3G/2G

(nano-SIM), /4G/3G/2G Connettività : Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE, aptX HD), GPS (dual band, L1+L5), NFC , USB Type-C 3.1

(802.11 ax), (A2DP, LE, aptX HD), (dual band, L1+L5), , Lettore delle impronte digitali: ottico (montato lateralmente)

(montato lateralmente) Sensori: accelerometro , giroscopio , sensore di prossimità , bussola

, , , Batteria: unità da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 66 W Honor SuperCharge

con supporto alla ricarica rapida cablata a Honor SuperCharge Sistema operativo: Magic UI 7.0 basata su Android 12

Ecco i membri della serie Honor 80

Al fianco del pieghevole, decisamente il più interessante del lotto, Honor ha ufficializzato anche i tre smartphone della serie Honor 80, tre smartphone molto simili tra di loro dal punto di vista estetico, caratterizzato dalla presenza di un display curvo ai bordi e da un comparto fotografico principale collocato in una placca a forma di 8 (tranne per SE che sceglie una più classica placca rettangolare), ma che vanno a collocarsi in diverse fasce del mercato

Honor 80 Pro è il modello di punta della gamma, nonché il più grande dei tre: basato sullo Snapdragon 8+ Gen 1, offre un display OLED a 120 Hz con risoluzione 1224 x 2700 pixel che nasconde un lettore ottico delle impronte digitali ed è interrotto da un foro ovale centrato che ospita due fotocamere (grandangolare da 50 megapixel e sensore di profondità da 2 megapixel); posteriormente troviamo un comparto fotografico triplo composto da un sensore principale da 160 megapixel, da un sensore ultra-grandangolare da 50 megapixel e da un sensore per la profondità di campo da 2 megapixel. Completano il pacchetto, un comparto connettività decisamente completo, una batteria da 4800 mAh con supporto alla ricarica rapida a 66 W e l’interfaccia personalizzata Magic UI 7.0 basata su Android 12.

Honor 80 è il modello intermedio della gamma, e risulta leggermente più compatto del fratello maggiore potendo contare su un display, sempre OLED e sempre a 120 Hz, ma da 6,67 pollici e con risoluzione Full HD+. Rispetto al modello Pro, perde la doppia fotocamera anteriore (resta solo la principale da 50 megapixel) e, pur mantenendo il sensore principale da 160 megapixel al posteriore, vede ridimensionato il sensore ultra-grandangolare che scende a 8 megapixel. Poi, al netto del processore che è lo Snapdragon 782G di Qualcomm, presentato giusto ieri dal chipmaker americano, condivide praticamente il resto della scheda tecnica col modello Pro.

Honor 80 SE è il modello alla base della gamma e, nonostante condivida buona parte delle scelte tecniche con il modello liscio (display, comparto connettività , sistema operativo), è l’unico del lotto a puntare su un SoC targato MediaTek, ovvero il Dimensity 900 e, a differenza dei fratelli maggiori, ha una batteria da 4600 mAh che si ricarica comunque a 66 W.

La principale differenza è comunque riscontrabile nell’intero comparto fotografico: anteriormente, troviamo una singola fotocamera da 32 megapixel; posteriormente, invece, il comparto fotografico è decisamente più modesto, offrendo un sensore principale da 64 megapixel affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 5 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel.

Scheda tecnica Honor 80 Pro

Dimensioni: 163,3 x 74,9 x 7,8 mm

x x Peso: 188 grammi

Display: OLED da 6,78 pollici con risoluzione 1224 x 2700 pixel in 20:9, curvo ai bordi 1 miliardo di colori Luminosità di picco: 1000 nit HDR10 DCI-P3 Refresh rate a 120 Hz

da con risoluzione x in 20:9, curvo ai bordi SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 730

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 o 12 GB

o Spazio di archiviazione: 256 o 512 GB

o Fotocamera posteriore tripla con flash LED Sensore principale da 160 MP (f/1.8) con PDAF Sensore ultra-grandangolare da 50 MP (f/2.2) con angolo di visione a 122° Sensore per la profondità di campo da 2 MP (f/2.4) Registra video fino a 4K @ 30 fps

con flash LED Fotocamera anteriore doppia Sensore grandangolare da 50 MP (f/2.4) con angolo di visione a 100° Sensore per la profondità di campo da 2 MP (f/2.4) Registrazione video fino a 4K @ 30 fps

Reti mobili: Dual SIM (nano-SIM), 5G /4G/3G/2G

(nano-SIM), /4G/3G/2G Connettività : Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE, aptX HD), GPS , NFC , USB Type-C 2.0

(802.11 ax), (A2DP, LE, aptX HD), , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Sensori: accelerometro , giroscopio , sensore di prossimità (virtuale), bussola

, , (virtuale), Batteria: unità da 4800 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 66 W (da 0% a 50% in 15 minuti) Honor SuperCharge

con supporto alla ricarica rapida cablata a (da 0% a 50% in 15 minuti) Honor SuperCharge Sistema operativo: Magic UI 7.0 basata su Android 12

Scheda tecnica Honor 80

Dimensioni: 161,1 x 73,9 x 7,7 mm

x x Peso: 180 grammi

Display: OLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ (1080 x 2400 pixel) in 20:9, curvo ai bordi 1 miliardo di colori Luminosità di picco: 1000 nit HDR10 DCI-P3 Refresh rate a 120 Hz

da con risoluzione (1080 x 2400 pixel) in 20:9, curvo ai bordi SoC: Qualcomm Snapdragon 782G (6 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 642L

(6 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 o 12 GB

o Spazio di archiviazione: 256 o 512 GB

o Fotocamera posteriore tripla con flash LED Sensore principale da 160 MP (f/1.8) con PDAF Sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) Sensore macro da 2 MP (f/2.4) Registra video fino a 4K @ 30 fps

con flash LED Fotocamera anteriore: sensore da 50 MP (f/2.4)

(f/2.4) Reti mobili: Dual SIM (nano-SIM), 5G /4G/3G/2G

(nano-SIM), /4G/3G/2G Connettività : Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE, aptX HD), GPS , NFC , USB Type-C 2.0

(802.11 ax), (A2DP, LE, aptX HD), , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Sensori: accelerometro , giroscopio , sensore di prossimità (virtuale), bussola

, , (virtuale), Batteria: unità da 4800 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 66 W (da 0% a 50% in 15 minuti) Honor SuperCharge

con supporto alla ricarica rapida cablata a (da 0% a 50% in 15 minuti) Honor SuperCharge Sistema operativo: Magic UI 7.0 basata su Android 12

Scheda tecnica Honor 80 SE

Dimensioni: 161,3 x 73,4 x 7,7 mm

x x Peso: 175 grammi

Display: OLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ (1080 x 2400 pixel) in 20:9, curvo ai bordi con refresh rare a 120 Hz

da con risoluzione (1080 x 2400 pixel) in 20:9, curvo ai bordi con refresh rare a SoC: MediaTek Dimensity 900 (6 nm) con CPU octa-core e GPU ARM Mali-G68 MC4

(6 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 o 12 GB

o Spazio di archiviazione: 256 GB

Fotocamera posteriore tripla con flash LED Sensore principale da 64 MP (f/1.8) con PDAF Sensore ultra-grandangolare da 5 MP (f/2.2) Sensore macro da 2 MP (f/2.4)

con flash LED Fotocamera anteriore: sensore da 32 MP

Reti mobili: Dual SIM (nano-SIM), 5G /4G/3G/2G

(nano-SIM), /4G/3G/2G Connettività : Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 , GPS , NFC , USB Type-C

(802.11 ax), , , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Sensori: accelerometro , giroscopio , sensore di prossimità (virtuale)

, , (virtuale) Batteria: unità da 4600 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 66 W Honor SuperCharge

con supporto alla ricarica rapida cablata a Honor SuperCharge Sistema operativo: Magic UI 7.0 basata su Android 12

Prezzi e disponibilità dei nuovi smartphone Honor

Il nuovo Honor Magic Vs è già disponibile al preordine da oggi sul mercato cinese con le vendite che inizieranno ufficialmente tra sette giorni, ovvero il 30 novembre 2022. Lo smartphone arriva nelle tre colorazioni Arancione, Azzurro e Nero e viene proposto ai seguenti prezzi, a seconda della configurazione di memorie:

Configurazione 8+256 GB al prezzo di 7499 yuan (circa 1017 euro al cambio attuale)

al prezzo di (circa 1017 euro al cambio attuale) Configurazione 12+256 GB al prezzo di 7999 yuan (circa 1085 euro)

al prezzo di (circa 1085 euro) Configurazione 12+512 GB al prezzo di 8999 yuan (circa 1221 euro)

al prezzo di (circa 1221 euro) Configurazione 16+512 GB (modello Ultimate, disponibile nelle colorazioni Nero e Oro) al prezzo di 10888 yuan (circa 1477 euro)

Honor ha comunque confermato che il proprio pieghevole sarà il primo modello dell’azienda ad essere lanciato su altri mercati a livello globale (immaginiamo, quindi, anche in Europa).

Passando invece ai tre membri della famiglia Honor 80, il produttore cinese non ha comunicato informazioni circa l’arrivo su altri mercati di questi smartphone. Sul mercato cinese, invece, sono tutti e tre già preordinabili nelle quattro colorazioni Ripple Blue, Sunrise Pink, Midnight Black ed Emerald Green (anche se per il modello SE questo colore è sostituito da un azzurro con riflessi giallo-verdi) e vengono proposti ai seguenti prezzi:

Honor 80 Pro (ufficialmente in vendita sul mercato cinese dal 2 dicembre 2022) Configurazione 8+256 GB al prezzo di 3499 yuan (circa 475 euro) Configurazione 12+256 GB al prezzo di 3799 yuan (circa 515 euro) Configurazione 12+512 GB al prezzo di 4099 yuan (circa 556 euro)

(ufficialmente in vendita sul mercato cinese dal 2 dicembre 2022) Honor 80 (ufficialmente in vendita sul mercato cinese dal 2 dicembre 2022) Configurazione 8+256 GB al prezzo di 2699 yuan (circa 366 euro) Configurazione 12+256 GB al prezzo di 2999 yuan (circa 407 euro) Configurazione 12+512 GB al prezzo di 3299 yuan (circa 447 euro)

(ufficialmente in vendita sul mercato cinese dal 2 dicembre 2022) Honor 80 SE (ufficialmente in vendita sul mercato cinese dal 9 dicembre 2022) Configurazione 8+256 GB al prezzo di 2399 yuan (circa 325 euro) Configurazione 12+256 GB al prezzo di 2699 yuan (circa 366 euro)

(ufficialmente in vendita sul mercato cinese dal 9 dicembre 2022)

