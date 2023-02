Il mese di febbraio entra nel vivo e, con esso, il periodo di carnevale. Per celebrarlo, Unieuro, una delle principali catene dell’elettronica di consumo tra quelle operative in Italia, ha recentemente lanciato il nuovo volantino chiamato “Un carnevale di sconti”.

Questa nuova promozione, attiva fino al 16 febbraio, include un gran numero di prodotti tecnologici in offerta, alcuni dei quali molto convenienti, appartenenti alle più svariate categorie di prodotto, dagli smartphone ai wearable, dai computer alle TV, dai dispositivi per la mobilità elettrica ai piccoli e grandi elettrodomestici.

Come anticipato in apertura, Unieuro ha lanciato da alcuni il nuovo volantino “Un carnevale di sconti” che sarà attivo, online e in negozio, fino al prossimo 16 febbraio, proponendo numerose offerte su tantissimi prodotti tecnologici.

In questo articolo ci occuperemo nello specifico degli smartphone e dei tablet Android proposti in offerta dalla nota catena dell’elettronica di consumo ma sui nostri altri due portali TuttoTech.net e Tutto.tv potete trovare altri due articoli che coprono, rispettivamente, le offerte del volantino sulla tecnologia in generale e sulle smart TV.

Gli smartphone Android in offerta

All’interno del volantino, troviamo i nuovi Samsung Galaxy S23 (trovate qui le nostre impressioni dopo due giorni di utilizzo) e Galaxy S23+, al debutto ma non ancora scontati da Unieuro (anche se è possibile sfruttare la promo cashback di Samsung e risparmiare un po’ sulle versioni più carrozzate). Il modello top Galaxy S23 Ultra (trovate qui le nostre impressioni dopo 24 ore in sua compagnia), invece, è già in sconto nella sua configurazione base.

Al netto dei più recenti top gamma di casa Samsung, Unieuro propone anche l’ex top gamma Galaxy S22 (trovate qui la nostra recensione) e l’affidabile medio-gamma Galaxy A33 5G (trovate qui la nostra recensione) tra gli smartphone del colosso sudcoreano. Andando oltre, troviamo lo Xiaomi 12T e altri smartphone del panorama Xiaomi come i Redmi Note 11 Pro 5G (trovate qui la nostra recensione) e Redmi Note 11 Pro+ 5G, il consigliatissimo Moto G72 (trovate qui la nostra recensione) di Motorola, dispositivo che intorno ai 200 euro è un vero affare, e tanti altri smartphone di fascia bassa, con produttori come OPPO e Realme tra i protagonisti.

Tutti gli smartphone Android del volantino “Un carnevale di sconti” di Unieuro

I tablet Android in offerta

Per quanto concerne i tablet Android, invece, la scelta si riduce a pochi modelli, a marchio Lenovo e Samsung, che coprono comunque la maggior parte delle esigenze degli utenti.

Tutti i tablet Android del volantino “Un carnevale di sconti” di Unieuro

Ulteriori dettagli sul nuovo volantino Unieuro

Ricordiamo, inoltre, che con l’acquisto online sul portale di Unieuro è possibile beneficiare della consegna gratuita. Per quanto riguarda il pagamento, invece, è possibile puntare sul pagamento in 3 rate senza interessi con Klarna oppure con PayPal. Salvo esaurimento scorte, poi, tutte le offerte saranno attive fino al prossimo 16 febbraio e possono essere consultate tramite il link sottostante.

Tutte le offerte de “Un carnevale di sconti” di Unieuro – fino al 16 febbraio 2023

Per restare aggiornati su tutte le promozioni in corso, in questo mese che abbiamo ribattezzato Techbraio per celebrare le tante novità tecnologiche in arrivo, potete fare riferimento al nostro canale Telegram prezzi.tech: questo è il link diretto per raggiungerlo.

