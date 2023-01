Decidere quando comprare uno smartphone nuovo potrebbe sembrare difficile perché si è alla costante ricerca dell’acquisto della vita: da una parte il voler spendere poco, dall’altra portarsi a casa un prodotto capace di soddisfare quante più esigenze possibili. La realtà è che il mercato è così pieno di alternative che in qualsiasi momento c’è un’alternativa valida, ne è un esempio questo Motorola Moto G72 che, a distanza di pochissimi mesi dal lancio, risulta essere un vero e proprio best buy sulla soglia di prezzo dei 200 euro. Un barlume di speranza dopo un anno, il 2022, caratterizzato da poche novità tecnologiche e prezzi al rialzo.

Scopriamo dunque quali carte ha da giocarsi a suo vantaggio, e quali sono i difetti, di questo Motorola Moto G72 in questa recensione

Video recensione di Motorola Moto G72

Design & Ergonomia

Motorola Moto G72 si presenta bene innanzitutto dal punto di vista estetico. Non è indubbiamente lo smartphone più bello o curato di tutti, anzi, l’azienda sono ormai un po’ di anni che sembra non riuscire ad essere accattivante al riguardo, tuttavia nel suo insieme ha diversi aspetti positivi. Come ad esempio il peso dove pur avendo una capiente batteria risulta essere fra i più leggeri coi suoi 166 grammi. La cover posteriore ovviamente è in plastica liscia con un trattamento opaco che gli permette di sporcarsi meno di quanto possa sembrare. Il modulo fotografico, squadrato, è un po’ in controtendenza ma il rialzo è minimo e non dà particolarmente fastidio nemmeno quando poggiato su un tavolo. La costruzione poi è buona e Motorola lo segnala come un design idro-repellente con certificazione IP52, ovvero resistente alla pioggia ma non di più.

A differenza di tanti altri brand qui troviamo sia l’espansione della memoria tramite MicroSD, sia il foro per il jack audio da 3,5 mm, una combo sempre più rara e inoltre, qualora non siate interessati ad incrementare i GB di memoria potete utilizzare il secondo slot per ospitare una seconda SIM.

Il principale pregio però di Motorola Moto G72 è il display: P-OLED HDR da 6,6 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120 Hz, un pannello di buona qualità, brillante il giusto e con una luminosità molto buona per goderne anche sotto la diretta luce del sole. Una piacevole sorpresa, anche perché affiancato da due speaker a tecnologia Dolby Atmos, uno superiore ed un inferiore, per un effetto stereo degno di questo nome per la fascia di prezzo cui si trova. Insomma, promosso per la multimedialità.

Piccola nota negativa invece il feedback di vibrazione. Sotto al display poi è presente il sensore di impronte digitali, sufficientemente veloce.

Funzionalità

Motorola Moto G72 non è perfetto e dove sicuramente non rimarrà al passo con la concorrenza è sugli aggiornamenti, non tutto è perduto però. Di base ha Android 12, d’altronde è arrivato sul mercato alcuni mesi fa, ma ancora non si fa vedere l’aggiornamento ad Android 13. Anche le patch di sicurezza non sono recentissime: seppur il brand assicuri patch ogni due mesi, al momento risalgono ancora ad ottobre 2022. Insomma qui è dove la casa alata deve migliorare e può fare di più.

Per il resto invece è il classico sistema operativo leggermente modificato con il pregio di non avere applicazioni invasive o che occupano memoria inutilmente. Le aggiunte di Motorola sono le tipiche e quindi l’app Moto che aggiunge diversi strumenti utili per agevolare l’uso dello smartphone attraverso gesti o movimenti, qualche sfondo nuovo tra cui alcuni animati e l’applicazione Fotocamera che è completamente rivista.

Non manca anche una sezione dedicata alla personalizzazione estetica attraverso temi pre-impostati con possibilità di crearne di nuovi scegliendo tra colori, forme di icone, carattere e quant’altro.

Prestazioni

Motorola Moto G72 ha un processore MediaTek Helio G99, lo stesso che abbiamo visto ad esempio su Realme 10 (recensione), con affiancati 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna. Si tratta di una CPU recente ma che non punta troppo sulle prestazioni infatti, soprattutto durante la configurazione iniziale, qualche lag e tentennamento di troppo si è fatto sentire. Una volta installate tutte le app e terminati i processi di ripristino però lo smartphone ha iniziato a offrire delle discrete prestazioni, per lo meno per l’utilizzo classico come social, navigazione in rete e fra le applicazioni.

Indubbiamente non è uno smartphone da gaming ma per qualche partita saltuaria va più che bene.

Da segnalare poi l’assenza della connettività 5G in quanto il modem integrato non supporta tali frequenze ma si ferma al 4G. È dotato poi di NFC, porta USB Type-C 2.0, Bluetooth 5.1 e WiFi Dual Band.

Scopri la scheda tecnica di Motorola Moto G72 nel completo.

Fotocamera

Il comparto fotografico di Motorola Moto G72 sembra interessante sulla carta ma all’atto pratico ci sono luci e ombre. Il sensore principale è da 108 megapixel f/1.7 mentre la ultra grandangolare è da 8 megapixel, c’è poi un terzo sensore macro da 2 megapixel.

Gli scatti con la fotocamera principale sono piacevoli, ovviamente non scatta a risoluzione piena ma utilizza la tecnica del Pixel Binning per scattare a 12 megapixel e comprimere le dimensioni. In ambientazioni ben illuminate dà ovviamente il meglio di sé ma anche in notturna qualche soddisfazione la dà. Non benissimo invece la ultra grandangolare dove se di giorno la foto sembra un po’ impastata, in ambiente notturno è quasi inutilizzabile per quanto i dettagli siano poco fini.

Selfie purtroppo deludenti, se cercate un selfie phone guardate altrove, magari a Samsung Galaxy A52s o A53. La fotocamera anteriore infatti è sì da 16 megapixel ma scatta a 4 megapixel e anche a risoluzione piena i risultati sono scadenti, sia di giorno che di notte.

Allo stesso modo non convincono nemmeno i video che pur avendo una buona stabilizzazione digitale sono poco accattivanti, inoltre non si può scegliere il formato di registrazione ma solo gli FPS: 30 o 60.

Batteria & Autonomia

Motorola nei suoi claim assicura fino a 2 giorni di utilizzo e questa volta ha proprio ragione. Motorola Moto G72 ha una batteria da 5000 mAh che, unito probabilmente al processore poco esoso di energia, garantisce oltre 7 ore di utilizzo che sono più che sufficienti per due giornate tranquille. Ad aiutare è anche il consumo in standby che è veramente minimo, quasi impercettibile.

Fra le impostazioni troviamo poi alcune voci interessanti per ottimizzarne la durata o la vita: c’è la batteria adattiva per limitare i consumi anomali da parte di eventuali app, la carica ottimizzata che prevede quanto tempo rimarrà in carica per ridurre eventualmente la velocità, e quindi lo stress, e la protezione da carica eccessiva dove possiamo chiedere di limitare la ricarica all’80%.

Supporta inoltre la ricarica rapida a 33W, di conseguenza impiega circa 1 ora e mezza a completare la carica da 0 a 100.

In conclusione

Motorola Moto G72 viene venduto con un set di accessori completo, come da tradizione per la casa. In confezione infatti sono presenti la cover morbida trasparente, l’alimentatore da 33W, il cavo Type-C per ricarica e trasferimento dati e la spilla per rimuovere il vano SIM.

È disponibile in Italia dall’autunno 2022 a un prezzo di listino di 319 euro che, per quanto interessante, risulta decisamente fuori scala. Da qualche settimana però non è difficile trovarlo intorno ai 200 euro, fascia di prezzo decisamente più in linea con il prodotto. Insomma, sotto i 200 euro risulta in assoluto uno dei migliori smartphone da comprare, un vero best buy, sopra i 200 euro invece un più semplice ottimo smartphone. È comunque innegabile che la casa alata abbia lavorato bene: è uno smartphone con un ottimo display, un comparto multimediale a fuoco, un’ottima batteria e persino qualche chicca in più come espansione di memoria e foro per jack audio, peccato per il set di fotocamere che sfiora la sufficienza.

Alternative interessanti ce ne sono molte: Galaxy A33 è il suo principale concorrente ma anche Motorola Edge 20 che però, attenzione, verrà ben presto dimenticato lato aggiornamenti.