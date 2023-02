Durante l’evento Galaxy Unpacked 2023 tenutosi ieri, in cui Samsung ha svelato la gamma Galaxy S23 e Galaxy Book 3, l’azienda ha anche rivelato di essere al lavoro su un dispositivo XR (Extended Reality) in collaborazione con Google e Qualcomm.

Samsung lavora su un visore XR con chip Qualcomm basato su Android

L’imminente visore XR di Samsung utilizza un chipset specializzato prodotto da Qualcomm e si basa sulla nuova versione di Android progettata pensando ai dispositivi indossabili. La società sudcoreana ha rivelato che per questo progetto sta collaborando anche con Meta e Microsoft.

Il capo della divisione MX di Samsung ha spiegato che l’azienda sta perfezionando il software in modo che possa offrire un’esperienza AR valida per evitare che il prodotto si riveli un fallimento come già accaduto in passato per l’azienda stessa e per altri marchi.

La società non ha rivelato il nome del visore XR, tuttavia ha anticipato che il dispositivo arriverà presto. La collaborazione con Google, Qualcomm e alcuni altri marchi dovrebbe dare al colosso sudcoreano una possibilità in più di avere successo in questo campo e poter competere con Apple in ambito XR nei prossimi anni.

La visione di Google per l’AR del futuro

In un cenno alla partnership tra Qualcomm e Samsung, Google ha affermato che AR e VR sono parte integrante della nuova fase dell’informatica in quanto possono cambiare il modo in cui interagiamo con le persone e le informazioni per fare le cose nel mondo reale, ma ha aggiunto che ciò richiede hardware e software all’avanguardia.

La società ha citato come esempi la piattaforma ARCore presente su oltre un miliardo di dispositivi Android, Google Lens, la realtà aumentata nella ricerca Google e la navigazione AR in Google Maps, affermando che queste tecnologie sono solo un preludio alla visione a lungo termine di Google relativamente alla realtà aumentata.

