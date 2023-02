Gli smartphone di punta di quest’anno stanno per approdare sui mercati. Samsung Galaxy S23 è alle porte e OnePlus 11 non è molto più distante dal rilascio. Anche OPPO ora sembra pronta a lanciare la sua serie di smartphone di punta Find X6.

Una nuova fuga di notizie mostra quello che dovrebbe essere il design finale dei tre smartphone che andrebbero a comporre la serie OPPO Find X6. Sul retro si nota un grande modulo circolare che alloggia la configurazione a tripla fotocamera e il marchio MariSilicon, in linea con quanto già trapelato.

Per quanto riguarda le specifiche, secondo quanto riferito gli smartphone della gamma OPPO Find X6 adotterebbero chipset diversi. OPPO Find X6 punterebbe sul SoC Snapdragon 8 Gen 1 dell’anno scorso, mentre Find X6 Pro arriverebbe sugli scaffali in due varianti, Snapdragon 8 Gen 2 o MediaTek Dimensity 9200, in base al mercato di destinazione.

Specifiche attese per la fotocamera di OPPO Find X6

Per quanto riguarda le fotocamere di questi smartphone OPPO l’indiscrezione di oggi conferma le voci precedenti secondo cui la serie Find X6 offrirebbe tre fotocamere posteriori da 50 MP. Si vocifera anche di un sensore da 1 pollice su almeno un modello con la variante Snapdragon che adotterebbe il sensore Sony IMX989, lo stesso sensore da 1 pollice utilizzato nello Xiaomi 12S Ultra e nella nuova serie Xiaomi 13, mentre la variante MediaTek includerebbe tre sensori IMX890.

Si vocifera che la serie OPPO Find X6 arriverebbe a febbraio, un mese che si prospetta particolarmente ricco di lanci di smartphone.

