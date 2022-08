Presentato all’inizio dello scorso mese, Xiaomi 12S Ultra rappresenta l’attuale modello di punta dell’offerta del colosso cinese e lo staff di DxOMark ha deciso di mettere alla prova il suo comparto fotografico con la sua classica serie di test, in modo da valutarne le potenzialità.

Ricordiamo che stiamo parlando di uno smartphone che può vantare una dotazione tecnica da primo della classe: tra le sue caratteristiche, infatti, spiccano un display AMOLED LTPO E5 da 6,73 pollici con risoluzione QHD+ (3.200 x 1.440 pixel), un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8 GB o 12 GB di RAM, 256 GB o 512 GB di memoria integrata e una batteria da 4.860 mAh.

DxOMark mette alla prova Xiaomi 12S Ultra

Passando al comparto fotografico, lo smartphone di Xiaomi fa affidamento su una tripla fotocamera posteriore con sensore primario Sony IMX989 da 1 pollice da 50 megapixel (con apertura f/1.9, Dual Pixel PDAF e OIS), accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 48 megapixel (con apertura f/2.2, campo visivo di 128° e PDAF) e da un teleobiettivo da 48 megapixel (con apertura f/4.1 e OIS) ed è in grado di registrare video a risoluzione 4K (a 60 o 30 fps) e Full HD (a 60 o 30 fps).

Nei classici test di DxOMark lo Xiaomi 12S Ultra è riuscito a conquistare 144 punti nelle foto, 96 punti nello zoom e 113 punti nei video, per un risultato complessivo di 138 punti, grazie al quale va a occupare il quinto posto nella classifica generale, posizionandosi alle spalle di Huawei Mate 40 Pro+ (con 139 punti) e davanti ad Apple iPhone 13 Pro Max e Apple iPhone 13 Pro (con 137 punti).

Tra gli aspetti che hanno colpito i tester vi sono la buona esposizione nei paesaggi e nei ritratti in tutte le condizioni di luce, la gamma dinamica sia nelle foto che nei video, il sistema di autofocus nelle foto in tutte le condizioni di luce, la resa cromatica nelle foto e la qualità dello zoom.

A non aver convinto i tester, invece, sono stati esposizione e rendering in HDR, messa a fuoco ed esposizione con il teleobiettivo, il rumore nelle scene ad alto contrasto in buone condizioni di illuminazione e l’assenza di HDR nelle immagini di anteprima.

Potete trovare tutti i test condotti dallo staff di DxOMark con la fotocamera di Xiaomi 12S Ultra seguendo questo link.