Google Chromecast con Google TV 4K ottiene un aggiornamento dopo quasi quattro mesi dall’ultimo rilasciato a ottobre. La versione dell’update evidenzia un salto minore rispetto al precedente aggiornamento suggerendo poche novità introdotte.

Chromecast con Google TV 4K riceve il primo aggiornamento dell’anno

Il nuovo aggiornamento di Chromecast con Google TV 4K è identificato dal numero di versione STTE.220920.016.H1 e il download occupa 51,12 Mb.

L’update non introduce nuove patch di sicurezza che rimangono quindi aggiornate a ottobre 2022 e il log delle modifiche cita le consuete correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni, inoltre non è disponibile alcun update del firmware di Chromecast Remote dopo l’aggiornamento. Per il resto non sembrano esserci altre novità.

Google ha aggiornato il suo dispositivo di streaming solo tre volte nel 2022. Il primo update è stato rilasciato a luglio, seguito da quello con Android 12 a ottobre.

Google Chromecast con Google TV è un dongle HDMI che quando collegato a un televisore o a un impianto audio permette di usufruire di varie funzionalità smart, in particolare lo streaming multimediale.

Ultimamente si stanno facendo sempre più insistenti le indiscrezioni secondo cui Google starebbe preparando il lancio di una nuova generazione di Chromecast con Google TV.

