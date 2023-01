I televisori dotati di Android TV e i dispositivi come il Chromecast con Google TV utilizzano telecomandi Bluetooth LE per impartire comandi al grande schermo, ma lo svantaggio è che utilizzano più energia rispetto ai tradizionali telecomandi a infrarossi, per cui si finisce per dover sostituire le batterie molto più spesso di quanto non si facesse ai tempi delle TV non smart.

Fortunatamente sembrerebbe che la situazione stia per cambiare. Un’azienda ha appena fatto un annuncio entusiasmante su questo fronte, promettendo che non ci sarà più bisogno di ricaricare il telecomando o cambiarne le batterie.

Dimenticarsi di ricaricare il telecomando si può, grazie al fotovoltaico

Sebbene molti marchi producano televisori con telecomandi proprietari, esistono società che producono su commissione soluzioni alternative per i produttori che desiderano un modello semplice da customizzare per i telecomandi dei televisori proprietari con Android TV e dei dispositivi con Google TV.

L’azienda britannica TW Electronics, che in passato ha mostrato telecomandi per smart TV con pulsanti dedicati per la gestione dei profili utente, ha recentemente presentato al CES 2023 un nuovo interessante progetto. Questo nuovo telecomando utilizza la stessa disposizione dei pulsanti di un telecomando Google TV standard, ma integra al proprio interno un piccolo pannello fotovoltaico.

Excited to announce the launch of a self charging, battery free #remotecontrol powered by indoor light. Developed with #Exeger,the device is #GoogleTV ready and easily integrated into your existing system. Get in touch with us for more details.#CES2023 #solarpower pic.twitter.com/pO1bycCC2b — TW Electronics (Newbury) Ltd (@NewburyTw) January 12, 2023

La tecnologia fotovoltaica consente di trasformare direttamente la luce solare in energia elettrica sufficiente per alimentare la batteria di un telecomando con connessione Bluetooth LE, anche in condizioni di luce interna. Si tratta di una importante innovazione che permetterebbe di dimenticarsi, una volta per tutte, di cambiare le batterie a un dispositivo in più.

Disponibilità del telecomando con pannello fotovoltaico

Al momento non è stata comunicata una tempistica specifica per il rilascio di questo telecomando decisamente originale e compatibile con i sistemi Google TV. Considerando che si tratta solo di un progetto di riferimento modificabile dai produttori in base alle esigenze, è necessario aspettare che un brand lo includa in un nuovo modello di TV.

Non ci resta dunque che attendere le prossime smart TV per poter beneficiare di questa importante innovazione.

In copertina il telecomando di Chromecast con Google TV