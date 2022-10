Buone notizie per i possessori di Google Chromecast con Google TV 4K: nelle scorse ore, infatti, il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha dato il via al rilascio dell’aggiornamento che porta su tale device lanciato nel 2020 Android 12.

L’update in questione porta il software alla versione STTE.220621.019.A2.9082754 e ha un “peso” di 722 MB, introducendo tra le altre cose le patch di sicurezza di luglio 2022 (la precedente release aveva quelle di maggio 2022).

Le novità in arrivo su Chromecast con Google TV 4K

Ma la novità più importante di tale aggiornamento è rappresentata dall’upgrade di Android TV OS dalla versione 10 alla versione 12 e ciò include gli interruttori per la fotocamera e per il microfono, grazie ai quali gli utenti hanno la possibilità di disabilitare o abilitare l’accesso alla fotocamera e al microfono per tutte le applicazioni.

Il team del colosso di Mountain View segnala inoltre tra le novità dei controlli aggiuntivi che consentiranno agli utenti di controllare il formato HDR e l’audio surround e la possibilità di abbinare la frequenza dei fotogrammi dei contenuti.

Questo è il changhelog integrale dell’aggiornamento:

upgrade di Android TV OS dalla versione 10 alla 12

controlli aggiuntivi per la gestione del formato HDR e dell’audio surround

possibilità di passare da una frequenza di aggiornamento all’altra

miglioramenti per la sicurezza e la privacy

nuovi appositi interruttori per consentire di abilitare o disabilitare l’accesso a microfono e fotocamera per tutte le applicazioni

patch di sicurezza Android di luglio 2022

risoluzione di altri bug e miglioramenti delle prestazioni

Come scaricare la nuova versione software

Una volta che l’aggiornamento sarà effettivamente disponibile per il vostro dispositivo, potrà essere scaricato ed installato in pochi passaggi:

da Chromecast con Google TV (4K) fare clic sull’avatar del proprio profilo nell’angolo in alto a destra

accedere al menu delle Impostazioni

selezionare Sistema e quindi Informazioni

cliccare su Aggiornamento del sistema

Non ci resta altro da fare che augurarvi buon update.