Torniamo a parlare degli ormai imminenti Samsung Galaxy S23, abbiamo già visto negli ultimi giorni diverse informazioni, praticamente di ogni tipo; oggi diamo uno sguardo a dei nuovi video girati in 4K a 60 fps, nuove voci sulle promozioni di pre ordine, nuove immagini delle cover e la nuova strategia pubblicitaria dell’azienda.

Ecco come Samsung Galaxy S23 Ultra può girare video in 4K a 60 fps

I video che potete vedere poco sotto provengono dall’utente Edwards Urbina, già protagonista negli ultimi giorni di diverse notizie sul modello Ultra della gamma, dopo averci permesso di vedere tutta una serie di scatti nonché le potenzialità dello zoom, oggi diamo uno sguardo ai video.

Il primo dei due video è presumibilmente girato con la fotocamera principale da 200 MP del dispositivo, mentre il secondo appare ingrandito, segno di come potrebbe essere stato realizzato con uno dei due teleobbiettivi (3x o 10x).

Nuove conferme sulle promozioni di pre ordine

Avevamo già avuto modo di vedere qualche giorno fa, grazie al leaker SnoopyTech, come pare che Samsung abbia in mente di incentivare le vendite dei propri dispositivi consegnando, a coloro che effettuano il pre ordine, la variante dello smartphone scelto con il taglio di memoria superiore, senza costi aggiuntivi.

Come potete notare dal post qui sopra, un’ulteriore conferma arriva da Roland Quandt, che ha scovato termini e condizioni specifici sul sito Web aziendale di Samsung UK; al momento però non è chiaro in quali mercati sarà attiva la suddetta promozione.

Altre immagini sulle custodie ufficiali della serie Galaxy S23

Non è la prima volta che parliamo delle custodie protettive dei prossimi flagship Samsung, ne abbiamo già viste diverse, l’ultima giusto un paio di giorni fa; oggi grazie ai colleghi di Winfuture possiamo ammirare oltre 100 nuove immagini delle future custodie ufficiali Samsung.

L’immagine qui sopra è solamente un’anteprima, giusto per rendere l’idea, qualora vogliate prenderne visione in maniera più approfondita, questo è il link da seguire.

Samsung aumenta l’hype per il Galaxy Unpacked con una proiezione 3D a Milano

Manca sempre meno ormai al 1° febbraio, data ufficialmente fissata per l’evento Galaxy Unpacked e, con lo scopo di aumentare ancora di più l’interesse della community, Samsung ha deciso di pubblicizzare l’evento con una strabiliante proiezione 3D.

Il video che vedete qui sopra raffigura l’installazione effettuata a Milano, presso Samsung District; c’è poco da dire, le immagini sono impressionanti e l’effetto wow è assicurato, d’altronde si sa, Samsung con il marketing ci sa fare.

