Ormai lo sappiamo, ad una settimana esatta dall’evento Galaxy Unpacked, non c’è giorno senza che trapelino nuove informazioni sui prossimi smartphone di punta di Samsung, i Galaxy S23; negli ultimi giorni abbiamo visto la potenza della GPU e i nuovi sensori fotografici, nonché notizie sui display e altre informazioni sulle fotocamere. Oggi, grazie a nuove fughe di notizie, diamo uno sguardo ai presunti prezzi di vendita e ad alcuni nuovi scatti realizzati con Galaxy S23 Ultra.

Ecco i presunti prezzi di vendita spagnoli della famiglia Samsung Galaxy S23

Abbiamo già avuto modo di vedere circa una settimana fa i presunti prezzi per il mercato europeo dei prossimi flagship di casa Samsung, ora una nuova fuga di notizie proveniente da Roland Quandt ci permette di dare uno sguardo a quelli che dovrebbero essere i prezzi dei dispositivi sul mercato spagnolo. Il leaker ha infatti condiviso quanto trapelato da un rivenditore iberico, diamo un’occhiata.

Potrete notare come i prezzi di seguito elencati non si discostino più di tanto da quelli trapelati la scorsa settimana, questo potrebbe essere dovuto sia al fatto che attualmente si tratta solo di indiscrezioni, sia al fatto che l’azienda potrebbe modificare leggermente i prezzi di vendita in base al mercato, a causa di dinamiche quali inflazione, carenza di componenti ecc.

Partiamo con il fratello minore della famiglia, Samsung Galaxy S23 potrebbe avere un costo di 959 euro per la variante 8 GB + 128 GB, mentre raddoppiando il quantitativo di memoria interna si arriverebbe a 1.019 euro per la variante 8 GB + 256 GB.

Per quanto riguarda Samsung Galaxy S23 Plus invece servirebbero 1.209 euro per la versione 8 GB + 256 GB, mentre orientandosi sulla variante 8 GB + 512 GB si dovrebbero spendere 1.329 euro.

Giungendo in fine alla punta di diamante della famiglia, Samsung Galaxy S23 Ultra, per portarsi a casa la versione base 8 GB + 256 GB servirebbero 1.409 euro, mentre per la variante 12 GB + 512 GB, 1.589 euro.

Nuovi scatti ci mostrano le potenzialità della fotocamera di Galaxy S23 Ultra, guardate che zoom

Proprio ieri abbiamo avuto modo di vedere in azione lo zoom di Galaxy S23 Ultra, negli ultimi tempi infatti aumentano sempre più gli scatti diffusi in rete realizzati con il top di gamma in arrivo; oggi diamo uno sguardo un po’ più approfondito alle potenzialità fotografiche del futuro flagship, grazie ad una serie di scatti condivisi su Twitter da Edwards Urbina.

Nella galleria qui sopra possiamo vedere due serie di immagini, le prime due raffigurano una scimmia ripresa con zoom 10x e zoom 30x, possiamo notare come nello scatto più ravvicinato i dettagli del pelo dell’animale siano impressionanti; nella seconda serie di immagini il protagonista è un lampione, non è chiaro quale sia il livello di zoom dei diversi scatti ma appare evidente come la perdita di qualità sia quasi impercettibile.

Nella seconda gallerie invece possiamo vedere, con i primi due scatti, la bontà generale del comparto fotografico dello smartphone, mentre con gli ultimi due vediamo un confronto sui selfie scattati con Google Pixel 7 Pro (la prima immagine) e con Galaxy S23 Ultra (la seconda); inutile dire che la differenza di qualità si vede.

