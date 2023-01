Sono trapelate in rete le presunte foto di una cover ufficiale per Samsung Galaxy S23 con un LED di notifica e la connettività NFC, il cui reale utilizzo non è al momento molto chiaro ma possiamo farci un’idea.

La cover si chiamerebbe Clear Gadget Case o Standing Case with Ring Grip Universal e dalle foto in basso possiamo notare che presenta il classico anello di metallo per reggere meglio lo smartphone, un LED e l’interessante dicitura “Slide to Unlock” stampata sulla parte in plastica attorno all’anello.

Le foto sono state postate su Twitter da Roland Quandt il quale afferma che, sebbene una Clear Gadget Case sia presente nel listino delle cover ufficiali di Samsung Galaxy S23, non è sicuro se quella ritratta sia effettivamente quella ufficiale nonostante ricalchi tutte le caratteristiche del nome.

Questa cover di Samsung Galaxy S23 potrebbe avere la connettività NFC

La presenza di un LED nella cover lascia intendere che quest’ultimo possa essere utilizzato per indicare la presenza di notifiche o la percentuale residua della batteria, comunicando con lo smartphone tramite NFC.

Siamo inoltre nel mero campo delle speculazioni, ma la dicitura “Slide to Unlock” potrebbe indicare che la cover può servire a sbloccare Samsung Galaxy S23 dalla parte posteriore in maniera del tutto nuova, magari comunicando proprio con l’NFC, o magari si tratta soltanto di istruzioni per sbloccare l’anello e utilizzarlo per reggere lo smartphone o poggiarlo su una superficie piana.

Non ci resta che aspettare il Galaxy Unpacked del 1 febbraio per avere certezze, quando la famiglia di Samsung Galaxy S23 e i suoi accessori ufficiali verranno presentati definitivamente al pubblico.

Potrebbe interessarti anche: Samsung Galaxy S23: la serie completa svelata da nuovo materiale promozionale