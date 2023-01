Il 1° febbraio è sempre più vicino, motivo per cui voci e indiscrezioni sui prossimi flagship di Samsung aumentano in maniera esponenziale; negli ultimi tempi abbiamo visto leak su praticamente qualsiasi tipo di informazione disponibile inerente alla prossima famiglia Galaxy S23, ma non è ancora finita, oltre a nuove informazioni e conferme trapelano anche nuove immagini render ufficiali.

Le presunte specifiche di Galaxy S23 e Galaxy S23 Plus

I colleghi di WinFuture hanno condiviso quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche dei primi due smartphone della famiglia, Galaxy S23 e Galaxy S23 Plus. Sappiamo già, grazie a diverse immagini trapelate, che l’azienda apporterà alcune modifiche estetiche al comparto fotografico degli smartphone, riducendo notevolmente la sporgenza degli obiettivi della fotocamera posteriore.

Partiamo dal display, entrambi i modelli monterebbero un pannello AMOLED con risoluzione FullHD+, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e diagonale rispettivamente da 6,1 pollici e 6,6 pollici con protezione Gorilla Glass Victus 2. Entrambi i dispositivi sarebbero alimentati dal processore Snapdragon 8 Gen 2 overcloccato, dovrebbero essere equipaggiati con 8 GB di RAM LPDDR5, accompagnati da tagli di memoria interna di 128 GB in alcuni mercati per la variante base, e 256 GB o 512 GB per il modello Plus. I due smartphone non dovrebbero essere dotati di uno slot per MicroSD, ma vanterebbero il supporto per due schede nanoSIM ed una eSIM (grazie ad un chip saldato sulla scheda madre del telefono).

Il comparto fotografico dovrebbe essere il medesimo su entrambe le varianti, composto posteriormente da un sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8, una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP e una teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x; anteriormente invece ci sarebbe una fotocamera da 12 MP con messa a fuoco automatica e apertura f/2.2. La registrazione video dovrebbe essere a 30 fps per l’8K e a 60 fps per il 4K.

Per quanto riguarda la batteria, Galaxy S23 avrebbe un modulo da 3.900 mAh con ricarica rapida da 25W, mentre la versione Plus avrebbe una batteria da 4.700 mAh e ricarica rapida da 45 W, entrambi con supporto alla ricarica wireless da 10 W e ricarica wireless inversa. Gli smartphone saranno disponibili in 4 varianti di colore, nero, bianco, verde e viola, con certificazione IP68 contro acqua e polvere.

Ecco quali dovrebbero essere le specifiche di Galaxy S23 Ultra

Il modello Ultra della famiglia di flagship Samsung dovrebbe poter contare su un display AMOLED da 6,8 pollici QHD+, frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e una luminosità di picco fino a 1.750 nit. Il processore sarà lo stesso dei fratelli minori, lo Snapdragon 8 Gen 2, accompagnato da diverse configurazioni di memoria (8/12 GB di RAM e 256/512/1.024 GB di spazio di archiviazione).

Il comparto fotografico principale sarebbe composto da un sensore primario ISOCELL HP2 da 200 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 12 MP (f/1.4, 120 gradi FOV), un teleobiettivo da 10 MP (f/2.4, zoom ottico 3x, OIS) e un secondo teleobiettivo periscopico da 10 MP (f/4.9, zoom ottico 10x, OIS). Per quanto riguarda la registrazione video, anche qui come per gli altri due modelli, 8K a 30 fps e 4K a 60 fps. Anteriormente dovrebbe essere presente una fotocamera da 12 MP con funzionalità HDR10+

Galaxy S23 Ultra dovrebbe poter contare su una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica cablata da 45 W e wireless da 10 W; includerà inoltre un sensore di impronte digitali a ultrasuoni sotto il display, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, UWB e NFC.

Il modello Ultra sarà incentrato su fotocamera, prestazioni e sostenibilità, forse con prezzi più elevati del previsto

Con un post sul sito ufficiale TM Roh ha condiviso alcuni dettagli ufficiali elogiando gli sforzi compiuti dall’azienda:

Il Galaxy S Ultra è davvero diventato l’apice dell’innovazione di Samsung Mobile, un marchio che si distingue da tutto il resto, e presto ti mostreremo cosa può fare Ultra in ancora più categorie di dispositivi.

Oltre che su fotocamera e prestazioni (abbiamo già visto la dotazione del nuovo sensore da 200 MP e l’adozione di una versione esclusiva dello Snapdragon 8 Gen 2), il dirigente pone l’accento sull’aspetto della sostenibilità, l’azienda ha infatti preparato “dispositivi durevoli progettati per durare più a lungo”, che ricevono anche anni di aggiornamenti e sono costruiti con materiali sostenibili; tutto ciò contribuirà a fornire all’utente un’esperienza premium ulteriormente migliorata.

In occasione dell’evento Galaxy Unpacked Samsung presenterà “due dispositivi che stabiliscono il nuovo standard premium per l’innovazione”, si presume che il secondo sia un nuovo Galaxy Book come trapelato da precedenti indiscrezioni, o forse una variante Ultra di Galaxy Watch5.

Per quel che concerne i prezzi di vendita dei futuri flagship, sono circolate nuove voci che sembrano volere un aumento rispetto alla passata generazione (in contrasto con quanto precedentemente trapelato): le indiscrezioni fanno riferimento ai prezzi per il mercato australiano, che sono in media 100 dollari più alti di quelli della gamma precedente. Per il momento si tratta solo di voci e, anche qualora fossero confermate, non è detto che l’azienda voglia adottare la stessa politica in tutti i mercati.

Inoltre sembra che Samsung abbia in mente un’altra iniziativa per incentivare le vendite dei prossimi smartphone, pare infatti che coloro che pre ordineranno uno dei dispositivi in questione, al prezzo di listino, potranno ottenere la successiva variante di memoria più grande dello smartphone selezionato senza costi aggiuntivi; qualora invece si pre ordinasse direttamente la variante con maggior quantitativo di memoria, al modello verrà applicato il prezzo del taglio di memoria inferiore.

